Συνέδριο Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο: νέο προεδρείο και αποχή των ανεξάρτητων

Με 26 ψήφους εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου, ενώ ανεξάρτητοι σύμβουλοι απείχαν διαμαρτυρόμενοι για τον ν. 5314/2026 και την εγκύκλιο 09/2026.

Εκλογή προεδρείου και διαφωνίες στην ειδική συνεδρίαση

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου στις 6 Ιουλίου, το Σώμα εξέλεξε το νέο προεδρείο για τη δεύτερη θητεία της περιόδου 2024-2028. Με 26 ψήφους ο Ιωάννης Μπίτσικας αναδείχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ίδια ψηφοφορία, με 26 ψήφους εξελέγη και η αντιπρόεδρος Μαριλίνα Αντωνιάδου, ενώ για τη θέση του γραμματέα εκλέχθηκε ο Μελέτιος Βατίστας επίσης με 26 ψήφους.

Η ψηφοφορία διεξήχθη όμως υπό το βάρος της αποχής της ομάδας των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων. Πριν την εκλογική διαδικασία, οι ανεξάρτητοι κατέθεσαν και ζήτησαν να αναγνωστεί επιστολή διαμαρτυρίας που αφορά τον ν. 5314/2026 και την εγκύκλιο 09/2026, κρίνοντας ότι τους αφαιρεί «το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για θέσεις των θεσμικών οργάνων».

«τους στερεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για θέσεις των θεσμικών οργάνων»

Η επιστολή αναγνώστηκε από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, κατόπιν της οποίας οι ανεξάρτητοι αποχώρησαν και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της εκλογής. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Χρυσοβερίδης, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση.

Αποχώρηση ανεξάρτητων πριν την ψηφοφορία ως πράξη διαμαρτυρίας.

Εκλογή προεδρείου με πλειοψηφία 26 ψήφων.

Διαφαινόμενη επιρροή του νομοθετικού πλαισίου στην τοπική εκπροσώπηση.

Η παράταξη «Όλοι Μαζί για το Παλαιό Φάληρο» γνωστοποίησε ότι δεν αποδέχεται την υποψηφιότητα που της αναλογούσε για τη θέση του γραμματέα. Ως αποτέλεσμα, υποψήφιος ορίστηκε ο Μελέτιος Βατίστας, ο οποίος και εξελέγη με την ίδια πλειοψηφία.

Θέση Όνομα Ψήφοι Πρόεδρος Ιωάννης Μπίτσικας 26 Αντιπρόεδρος Μαριλίνα Αντωνιάδου 26 Γραμματέας Μελέτιος Βατίστας 26

Για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, η εξέλιξη σηματοδοτεί συνέχιση της πλειοψηφίας στη διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ένταση γύρω από την αντιπροσωπευτικότητα και το πλαίσιο που καθορίζει ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα. Η αποχή των ανεξάρτητων αποτελεί προειδοποίηση για πιθανές εντάσεις στο άμεσο μέλλον, ειδικά αν δεν υπάρξει διευκρίνιση ή παρέμβαση σχετικά με τις ερμηνείες της νέας νομοθεσίας.

Η δημοτική λειτουργία θα παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα, καθώς η σύνθεση του προεδρείου επηρεάζει τις διαδικασίες και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Καθώς δεν αναφέρονται άλλα επίσημα στοιχεία ή δηλώσεις πέρα από την αναγνωσθείσα επιστολή, κάθε περαιτέρω αξιολόγηση απαιτεί επίσημες τοποθετήσεις από τους εμπλεκόμενους και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5314/2026 στην τοπική αυτοδιοίκηση.