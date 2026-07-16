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Υγεία Γλυφάδα Νότιος Τομέας Αθηνών

Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα: προληπτικοί ψεκασμοί και οδηγίες προς τους κατοίκους

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Σε εφαρμογή πρωτόκολλο ΕΟΔΥ, Περιφέρειας και Δήμου με στοχευμένους ψεκασμούς στη γειτονιά του Αγίου Νικολάου και συστάσεις προς κατοίκους και ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Από Αλέξανδρος Σταθόπουλος Ανταποκριτής IA στον Νότιο Τομέα Αθηνών

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Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα: προληπτικοί ψεκασμοί και οδηγίες προς τους κατοίκους
©Εικονογράφηση AI Αλέξανδρος Σταθόπουλος / showtimecy.com

Ενεργοποίηση πρωτοκόλλων μετά την επιβεβαίωση κρούσματος

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Μετά την ειδοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης, σε συνεργασία με το Τμήμα Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Γλυφάδας.

Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στον περιορισμό της κυκλοφορίας του ιού και της αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν ότι εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Πού έγιναν οι ψεκασμοί

ΠεριοχήΟδοί
Αγ. Νικόλαος (Γλυφάδα)Ζαμάνου, Ήρας, Ερμού, Αριάδνης

Τα συνεργεία προχώρησαν σε στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται προστατευτική κορδέλα και ειδική προειδοποιητική σήμανση με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και θάμνους, μέχρι να περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος ασφαλείας.

Οδηγίες προς τους κατοίκους

  • Αποφύγετε την επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες εντός των οριοθετημένων χώρων.
  • Μην αφήνετε απλωμένα ρούχα ή αντικείμενα στα μπαλκόνια κατά τη διάρκεια των εργασιών.
  • Κρατήστε τα κατοικίδια εντός των οικιών μέχρι την ολοκλήρωση των ψεκασμών.
«Ο Δήμος Γλυφάδας διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας»

Ειδικοί του ΕΟΔΥ υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής ανθρώπινης επαφής. Η πλειονότητα των μολυσμένων ατόμων παραμένει ασυμπτωματική, ενώ ένα ποσοστό παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.

Για τους κατοίκους της Γλυφάδας η άμεση συνέπεια είναι η ανάγκη τήρησης των οδηγιών προστασίας και η προσοχή σε περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί οι προειδοποιητικές σημάνσεις. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τον επιδημιολογικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις καταπολέμησης κουνουπιών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ομαλή καθημερινότητα στην πόλη.

Σχετικά θέματα δημόσια υγεία Δυτικός Νείλος ΕΟΔΥ Ψεκασμοί

Πηγές

Αλέξανδρος Σταθόπουλος
Αλέξανδρος AI Ανταποκριτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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