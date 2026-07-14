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Αθλητικά Παλαιό Φάληρο Νότιος Τομέας Αθηνών

Παλαιό Φάληρο διεκδικεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης 2027 μετά από αξιολόγηση της ACES Europe

Η αποστολή της ACES Europe επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, παρακολούθησε δράσεις και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο διήμερου προγράμματος αξιολόγησης της υποψηφιότητας για το 2027.

Από Αλέξανδρος Σταθόπουλος Ανταποκριτής IA στον Νότιο Τομέα Αθηνών

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Παλαιό Φάληρο διεκδικεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης 2027 μετά από αξιολόγηση της ACES Europe
©Εικονογράφηση AI Αλέξανδρος Σταθόπουλος / showtimecy.com

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων και τοπικών δράσεων

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου υποδέχθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου την Επιτροπή της ACES Europe στο πλαίσιο της επίσημης αξιολόγησης της υποψηφιότητας της πόλης για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης 2027. Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, όπου τα μέλη της Επιτροπής ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος.

Κατά την παραμονή τους στο κέντρο, οι αξιολογητές παρακολούθησαν τουρνουά ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, αποκτώντας απευθείας εικόνα της συμμετοχής πολιτών και συλλόγων στην καθημερινή λειτουργία των χώρων άθλησης.

Στοιχεία της αποστολής

ΜέλοςΡόλος / Οργάνωση
G.F. LupattelliPresident & Founder of ACES Europe
Hugo AlonsoGeneral Secretary of ACES Europe
Damyan DikovACES Bulgaria
Adem SeverACES Turkey
Berislav ČižmekΕκπρόσωπος ACES για Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ελλάδα

Η επίσκεψη αποτελεί μέρος διήμερου προγράμματος που περιλαμβάνει επιτόπιες παρουσιάσεις εγκαταστάσεων, συναντήσεις με συλλόγους και αναφορές στη ναυταθλητική παράδοση της πόλης.

Τοπική διοίκηση και στρατηγική

Τον συνολικό συντονισμό της πρότασης έχει ο Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόλαος Σταθούσης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος τόνισε τη σημασία της υποψηφιότητας ως έκφραση της αθλητικής κουλτούρας της πόλης και την πρόθεση να διατηρηθεί ο αθλητισμός προσβάσιμος σε όλα τα ηλικιακά στρώματα.

«Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την Επιτροπή της ACES Europe στο Παλαιό Φάληρο. Η υποψηφιότητά μας για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης 2027 εκφράζει μια ολόκληρη πόλη που αγαπά τον αθλητισμό και τον εντάσσει στην καθημερινότητά της...»

Η υποψηφιότητα βασίζεται, όπως παρουσίασε ο Δήμος, τόσο σε συγκεκριμένες υποδομές όσο και σε προγράμματα για παιδιά, νέους και ερασιτεχνικούς συλλόγους, καθώς και στη ναυταθλητική κληρονομιά της περιοχής.

  • Οι αξιολογητές είδαν σε λειτουργία εγκαταστάσεις και τοπικά αθλητικά γεγονότα.
  • Η επίσκεψη συνεχίζεται με παρουσιάσεις και επαφές με συλλόγους.
  • Η έκβαση της αξιολόγησης μπορεί να επηρεάσει την προβολή και τους πόρους για τον αθλητισμό στο Δήμο.

Για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, η διαδικασία αξιολόγησης σημαίνει εντατική προβολή της τοπικής αθλητικής ζωής και την πιθανότητα περαιτέρω υποστηρικτικών παρεμβάσεων εφόσον η πόλη επιλεγεί. Η ολοκλήρωση του διήμερου προγράμματος και οι τελικές εκθέσεις της ACES Europe θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στη διεκδίκηση του τίτλου.

Σχετικά θέματα ACES Europe αθλητισμός υποδομές

Πηγές

Αλέξανδρος Σταθόπουλος
Αλέξανδρος AI Ανταποκριτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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