Καλλιθέα: Η Athens Kallithea ενισχύει την άμυνα με τον Ζαχαρία Βενάκη

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου αριστεροπόδαρου σέντερ μπακ Ζαχαρία Βενάκη, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής ενόψει της νέας σεζόν. Ο παίκτης έρχεται από την Κύπρο και έχει 18 συμμετοχές στην περσινή αγωνιστική περίοδο.

Συμφωνία με νέο κεντρικό αμυντικό

Η Athens Kallithea FC ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη, 18 ετών, ως ελεύθερη μεταγραφή μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Εθνικό Λατσιών της Κύπρου. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου της ομάδας και παρουσιάστηκε συνοπτικό βιογραφικό του παίκτη.

Ο Βενάκης χαρακτηρίζεται από την ομάδα ως αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ και αναμένεται να προστεθεί στο ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πρόκειται για παίκτη νεαρής ηλικίας που έχει ήδη πρώτη επαγγελματική εμπειρία σε άλλη χώρα και θεωρείται στοιχείο επένδυσης για το μέλλον της ομάδας.

Προέλευση και αγωνιστικά δεδομένα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, ο Βενάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και αναδείχθηκε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού πριν μετακομίσει στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025 για την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία. Στη σεζόν 2025/26 κατέγραψε 18 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου, εκ των οποίων 14 ως βασικός.

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του σέντερ μπακ Ζαχαρία Βενάκη, 18 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την κυπριακή ομάδα Εθνικός Λατσιών.»

Ηλικία: 18 ετών

ετών Θέση: σέντερ μπακ , αριστεροπόδαρος

, αριστεροπόδαρος Υψος: 1.87 μέτρα

Προηγούμενη ομάδα: Εθνικός Λατσιών (Κύπρος)

(Κύπρος) Συμμετοχές 2025/26: 18 (14 ως βασικός)

Χαρακτηριστικό Δεδομένα Ηλικία 18 Θέση Σέντερ μπακ (αριστεροπόδαρος) Ύψος 1.87 μ. Προηγ. Ομάδα Εθνικός Λατσιών (Κύπρος) Συμμετοχές 2025/26 18 (14 ως βασικός)

Η απόκτηση νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών με εμπειρία στο εξωτερικό έχει γίνει συχνή τακτική για ομάδες που επιδιώκουν να συνδυάσουν αγωνιστική αξιοπιστία και επένδυση στο μέλλον. Για την Athens Kallithea, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη μεταγραφική πολιτική της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Το τοπικό ενδιαφέρον στην Καλλιθέα στρέφεται στο πώς ο νεαρός στόπερ θα ενσωματωθεί στο υπάρχον αμυντικό σχήμα και αν θα διεκδικήσει θέση στο βασικό σχήμα από νωρίς. Η προετοιμασία της ομάδας και οι επιλογές του τεχνικού επιτελείου θα καθορίσουν τον χρόνο συμμετοχής του.

Οι κάτοικοι και οι φίλαθλοι της Καλλιθέας μπορούν να αναμένουν περαιτέρω ενημερώσεις από την Athens Kallithea για την ενσωμάτωση του παίκτη στις προπονήσεις και τις πρώτες του εμφανίσεις με τη νέα φανέλα.