Επίθεση σε οδηγό στην Καλλιθέα: γυναίκα δέχθηκε ξαφνική επίθεση ενώ πάρκαρε

Γυναίκα που πάρκαρε στην οδό <strong>Φιλαρέτου 114</strong> κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση την Δευτέρα 14/7. Περιέγραψε χτυπήματα, προσπάθεια έλξης από το παράθυρο και έλλειψη άμεσης βοήθειας από περαστικούς.

Τι συνέβη στην οδό Φιλαρέτου

Το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Ιουλίου, γυναίκα που επιχειρούσε να παρκάρει στην οδό Φιλαρέτου 114 στην Καλλιθέα κατήγγειλε ότι δέχθηκε ξαφνική επίθεση από άγνωστο άνδρα. Το θύμα, η Κάτια Δερμιτζάκη, η οποία εργάζεται ως Beauty Expert, περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία της μέσα από ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την περιγραφή, ο άνδρας πλησίασε ενώ εκείνη παρκάριζε, σταμάτησε και παρακολουθούσε τη διαδικασία. Η τραυματισμένη προσπάθησε να προστατευτεί κλείνοντας τις πόρτες και ανεβάζοντας το παράθυρο, αλλά ισχυρίζεται ότι ο δράστης την χτύπησε, την άρπαξε από τον λαιμό και επιχείρησε να την τραβήξει έξω από το παράθυρο.

«Δεν πρόλαβα να τραβήξω χειρόφρενο και το αυτοκίνητο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Ο άνδρας με χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, με άρπαξε από τον λαιμό και προσπαθούσε να με τραβήξει έξω από το παράθυρο.»

Αντίκτυπος και τοπικά ζητήματα ασφάλειας

Η καταγγελία εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια σε σημεία κοντά στο ποτάμι και σε κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας, ιδίως όσον αφορά πεζούς και οδηγούς που παρκάρουν. Η αναφορά ότι δεν παρενέβη κανείς από τους περαστικούς επιτείνει την αίσθηση ευαλωτότητας των κατοίκων.

Ημερομηνία : 14/7

: 14/7 Τοποθεσία : οδός Φιλαρέτου 114, Καλλιθέα (κοντά στο ποτάμι)

: οδός Φιλαρέτου 114, Καλλιθέα (κοντά στο ποτάμι) Θύμα: Κάτια Δερμιτζάκη, Beauty Expert

Τι ζητούν οι πολίτες και ποια βήματα απαιτούνται

Η δημοσιοποίηση του περιστατικού από το θύμα περιέχει έκκληση προς τις γυναίκες της περιοχής να είναι προσεκτικές και να κοινοποιήσουν την πληροφορία για προφύλαξη. Κατοίκοι και επαγγελματίες της περιοχής μπορεί να ζητήσουν ενισχυμένη αστυνόμευση και αυξημένη παρουσία σε ώρες αιχμής, καθώς και καλύτερο φωτισμό και μέτρα προστασίας σε σημεία στάθμευσης κοντά στο ποτάμι.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 14/7 Τοποθεσία Φιλαρέτου 114, Καλλιθέα Θύμα Κάτια Δερμιτζάκη (Beauty Expert)

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για σύλληψη ή επίσημη ανακοίνωση των αρχών σχετικά με ταυτοποίηση του δράστη. Οι κάτοικοι της Καλλιθέας καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση, να ενημερώνουν την αστυνομία για ύποπτες κινήσεις και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε παρόμοια περιστατικά.

Η τοπική κοινότητα αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη της έρευνας και για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν προς ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στις θέσεις στάθμευσης της περιοχής.