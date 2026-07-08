Στο Παλαιό Φάληρο η 8η Επίδειξη μόδας Ατόμων με Αναπηρία: μήνυμα ένταξης και τοπικής στήριξης

Εκδήλωση με τοπικό αποτύπωμα
Στον υπαίθριο χώρο του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η 8η Επίδειξη μόδας Ατόμων με Αναπηρία, σε μια διοργάνωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου και είχε ως στόχο την προβολή των ικανοτήτων και της κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων.
Στην εκδήλωση παρέστη πλήθος επίσημων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η βουλευτής Νότιου Τομέα, Σοφία Βούλτεψη, και ο πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης. Η παρουσία τους προσέδωσε πολιτική βαρύτητα στην πρωτοβουλία και ανέδειξε τη συνεργασία φορέων σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.
Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της αγάπης και της καθημερινής προσπάθειας για ίσες ευκαιρίες:
«Είναι μια εκδήλωση που όσα λόγια και αν πούμε... Και είναι η αγάπη. Είναι η ανθρώπινη αγάπη... Στο Παλαιό Φάληρο αυτή η αγάπη περισσεύει».
Στην ίδια γραμμή, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη υπενθύμισε ότι η δημοκρατία σημαίνει ισότητα και πρόσβαση παντού για τα ΑμεΑ, επισημαίνοντας το συμβολικό και πρακτικό χαρακτήρα τέτοιων πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία.
Η εκδήλωση, πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος, λειτούργησε ως πλατφόρμα ευαισθητοποίησης και δικτύωσης για φορείς, οικογένειες και κατοίκους. Η σταθερή επανάληψη της πρωτοβουλίας —είναι η όγδοη φορά και η δεύτερη στο Παλαιό Φάληρο— καταδεικνύει τη συνέπεια και τη θέληση για μακροχρόνια ενσωμάτωση των ζητημάτων αναπηρίας στην καθημερινότητα της πόλης.
- Χώρος: υπαίθριος χώρος κλειστού γυμναστηρίου «Σοφία Μπεφόν».
- Διοργάνωση: Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ.
- Παρουσία: υπουργός Τ. Θεοδωρικάκος, βουλευτής Σ. Βούλτεψη, Τ. Γαϊτάνης.
Η τοπική κοινωνία κλήθηκε να στηρίξει ένα μήνυμα που ξεπερνά το γεγονός της επίδειξης μόδας: την ανάγκη για ουσιαστική προσβασιμότητα, ισότητα και καθημερινή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου.
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Εκδήλωση
|8η Επίδειξη μόδας Ατόμων με Αναπηρία
|Τοποθεσία
|Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν»
|Διοργάνωση
|Δήμος Παλαιού Φαλήρου & ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ
Για τους κατοίκους της περιοχής, η επανάληψη τέτοιων δράσεων σηματοδοτεί βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και υπενθυμίζει την ανάγκη συνεργασίας Δήμου, φορέων και πολιτών για να γίνουν οι γειτονιές πραγματικά προσβάσιμες.