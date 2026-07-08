Στο Παλαιό Φάληρο η 8η Επίδειξη μόδας Ατόμων με Αναπηρία: μήνυμα ένταξης και τοπικής στήριξης

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ, πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «Σοφία Μπεφόν» και προσέλκυσε πλήθος κόσμου και εκπροσώπους της πολιτικής.

Εκδήλωση με τοπικό αποτύπωμα

Στον υπαίθριο χώρο του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η 8η Επίδειξη μόδας Ατόμων με Αναπηρία, σε μια διοργάνωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου και είχε ως στόχο την προβολή των ικανοτήτων και της κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων.

Στην εκδήλωση παρέστη πλήθος επίσημων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η βουλευτής Νότιου Τομέα, Σοφία Βούλτεψη, και ο πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης. Η παρουσία τους προσέδωσε πολιτική βαρύτητα στην πρωτοβουλία και ανέδειξε τη συνεργασία φορέων σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της αγάπης και της καθημερινής προσπάθειας για ίσες ευκαιρίες:

«Είναι μια εκδήλωση που όσα λόγια και αν πούμε... Και είναι η αγάπη. Είναι η ανθρώπινη αγάπη... Στο Παλαιό Φάληρο αυτή η αγάπη περισσεύει».

Στην ίδια γραμμή, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη υπενθύμισε ότι η δημοκρατία σημαίνει ισότητα και πρόσβαση παντού για τα ΑμεΑ, επισημαίνοντας το συμβολικό και πρακτικό χαρακτήρα τέτοιων πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση, πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος, λειτούργησε ως πλατφόρμα ευαισθητοποίησης και δικτύωσης για φορείς, οικογένειες και κατοίκους. Η σταθερή επανάληψη της πρωτοβουλίας —είναι η όγδοη φορά και η δεύτερη στο Παλαιό Φάληρο— καταδεικνύει τη συνέπεια και τη θέληση για μακροχρόνια ενσωμάτωση των ζητημάτων αναπηρίας στην καθημερινότητα της πόλης.

Χώρος: υπαίθριος χώρος κλειστού γυμναστηρίου «Σοφία Μπεφόν».

υπαίθριος χώρος κλειστού γυμναστηρίου «Σοφία Μπεφόν». Διοργάνωση: Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ.

Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ΑΜΚΕ ΔΥΑΜΕΑ. Παρουσία: υπουργός Τ. Θεοδωρικάκος, βουλευτής Σ. Βούλτεψη, Τ. Γαϊτάνης.

Η τοπική κοινωνία κλήθηκε να στηρίξει ένα μήνυμα που ξεπερνά το γεγονός της επίδειξης μόδας: την ανάγκη για ουσιαστική προσβασιμότητα, ισότητα και καθημερινή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου.

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Για τους κατοίκους της περιοχής, η επανάληψη τέτοιων δράσεων σηματοδοτεί βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και υπενθυμίζει την ανάγκη συνεργασίας Δήμου, φορέων και πολιτών για να γίνουν οι γειτονιές πραγματικά προσβάσιμες.