Άλιμος: Εφετειακή δικαίωση του δημάρχου Κονδύλη για διαδικτυακή δυσφήμιση

Το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι τελέστηκε δυσφήμιση σε βάρος του δημάρχου Άλιμου Ανδρέα Κονδύλη για ανάρτηση του Ιανουαρίου 2021. Η απόφαση είναι η υπ’ αριθμ. <strong>2469/2026</strong> και επιδικάστηκε αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Εφετειακή απόφαση και επιπτώσεις για τη δημοτική διοίκηση

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2469/2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Ευάγγελος Τσαμήτας διέπραξε πράξεις συκοφαντικής και απλής δυσφήμησης σε βάρος του δημάρχου Άλιμου, Ανδρέα Κονδύλη, για δημοσίευση που ανέβηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιδικάστηκε αποζημίωση και δικαστικά έξοδα υπέρ του δημάρχου.

Η υπόθεση, όπως αναφέρεται, διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια πριν καταλήξει σε τελεσίδικη κρίση. Ο χρόνος εκκρεμότητας και η φύση της απόφασης έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους, καθώς σχετίζονται με την ακεραιότητα της δημοτικής διοίκησης και την υπευθυνότητα στη δημόσια σφαίρα.

«Όσο μας πολεμάνε με παράνομα και ανέντιμα μέσα, τόσο θα εκτίθενται», αναφέρει ο δήμαρχος στην ανακοίνωσή του, προαναγγέλλοντας συνέχιση των νομικών ενεργειών κατά όσων διακινούν συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Η απόφαση δεν αναφέρει στο δημοσίευμα ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης, ούτε άλλες ποσοτικοποιημένες λεπτομέρειες. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δικαστική κρίση κρίθηκε υπέρ του δημάρχου αναμένεται να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο στον Δήμο Άλιμου και την προσέγγιση που ακολουθούν δημότες και τοπικοί παράγοντες σε θέματα διαδικτυακής κριτικής και δημοσιότητας.

Η απόφαση αφορά ανάρτηση του Ιανουαρίου 2021 .

. Διάρκεια της νομικής διαδικασίας: περίπου 5 χρόνια .

. Επιδικασμένη μορφή αποκατάστασης: αποζημίωση και δικαστικά έξοδα (ποσό μη προσδιορισμένο στη γνωστοποίηση).

Για τους κατοίκους του Άλιμου, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ότι υποθέσεις που αφορούν δημόσιους λειτουργούς και διαδικτυακές καταγγελίες μπορούν να καταλήξουν σε νομικές συνέπειες. Η δημοτική αρχή, όπως αναφέρεται, θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες σε παρόμοιες υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέα δικαστικά βήματα και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Δικαστήριο Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 2469/2026 Ενάγων Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Άλιμου Εναγόμενος Ευάγγελος Τσαμήτας Ημερομηνία δημοσίευσης Ιανουάριος 2021 Διάρκεια διαδικασίας ≈ 5 έτη

Η τοπική κοινωνία αξιώνει σαφήνεια και τεκμηρίωση στις δημόσιες αναφορές. Η απόφαση του Εφετείου προσθέτει έναν νομικό σταθμό στην αντιπαράθεση, αλλά δεν κλείνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη διαφάνεια, την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της κριτικής σε τοπικό επίπεδο. Οι επόμενες κινήσεις της δημοτικής αρχής και πιθανές νέες προσφυγές θα καθορίσουν την πορεία των σχέσεων μεταξύ διοίκησης και πολιτών στον Δήμο Άλιμου.