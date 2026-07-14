Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Νότιος Τομέας Αθηνών04τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Πολιτική Άλιμος Νότιος Τομέας Αθηνών

Άλιμος: Εφετειακή δικαίωση του δημάρχου Κονδύλη για διαδικτυακή δυσφήμιση

Το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι τελέστηκε δυσφήμιση σε βάρος του δημάρχου Άλιμου Ανδρέα Κονδύλη για ανάρτηση του Ιανουαρίου 2021. Η απόφαση είναι η υπ’ αριθμ. <strong>2469/2026</strong> και επιδικάστηκε αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Από Αλέξανδρος Σταθόπουλος Ανταποκριτής IA στον Νότιο Τομέα Αθηνών

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Άλιμος: Εφετειακή δικαίωση του δημάρχου Κονδύλη για διαδικτυακή δυσφήμιση
©Εικονογράφηση AI Αλέξανδρος Σταθόπουλος / showtimecy.com

Εφετειακή απόφαση και επιπτώσεις για τη δημοτική διοίκηση

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2469/2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Ευάγγελος Τσαμήτας διέπραξε πράξεις συκοφαντικής και απλής δυσφήμησης σε βάρος του δημάρχου Άλιμου, Ανδρέα Κονδύλη, για δημοσίευση που ανέβηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιδικάστηκε αποζημίωση και δικαστικά έξοδα υπέρ του δημάρχου.

Η υπόθεση, όπως αναφέρεται, διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια πριν καταλήξει σε τελεσίδικη κρίση. Ο χρόνος εκκρεμότητας και η φύση της απόφασης έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους, καθώς σχετίζονται με την ακεραιότητα της δημοτικής διοίκησης και την υπευθυνότητα στη δημόσια σφαίρα.

«Όσο μας πολεμάνε με παράνομα και ανέντιμα μέσα, τόσο θα εκτίθενται», αναφέρει ο δήμαρχος στην ανακοίνωσή του, προαναγγέλλοντας συνέχιση των νομικών ενεργειών κατά όσων διακινούν συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Η απόφαση δεν αναφέρει στο δημοσίευμα ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης, ούτε άλλες ποσοτικοποιημένες λεπτομέρειες. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δικαστική κρίση κρίθηκε υπέρ του δημάρχου αναμένεται να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο στον Δήμο Άλιμου και την προσέγγιση που ακολουθούν δημότες και τοπικοί παράγοντες σε θέματα διαδικτυακής κριτικής και δημοσιότητας.

  • Η απόφαση αφορά ανάρτηση του Ιανουαρίου 2021.
  • Διάρκεια της νομικής διαδικασίας: περίπου 5 χρόνια.
  • Επιδικασμένη μορφή αποκατάστασης: αποζημίωση και δικαστικά έξοδα (ποσό μη προσδιορισμένο στη γνωστοποίηση).

Για τους κατοίκους του Άλιμου, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ότι υποθέσεις που αφορούν δημόσιους λειτουργούς και διαδικτυακές καταγγελίες μπορούν να καταλήξουν σε νομικές συνέπειες. Η δημοτική αρχή, όπως αναφέρεται, θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες σε παρόμοιες υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέα δικαστικά βήματα και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΔικαστήριοΕφετείο Αθηνών
Αριθμός απόφασης2469/2026
ΕνάγωνΑνδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Άλιμου
ΕναγόμενοςΕυάγγελος Τσαμήτας
Ημερομηνία δημοσίευσηςΙανουάριος 2021
Διάρκεια διαδικασίας≈ 5 έτη

Η τοπική κοινωνία αξιώνει σαφήνεια και τεκμηρίωση στις δημόσιες αναφορές. Η απόφαση του Εφετείου προσθέτει έναν νομικό σταθμό στην αντιπαράθεση, αλλά δεν κλείνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη διαφάνεια, την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της κριτικής σε τοπικό επίπεδο. Οι επόμενες κινήσεις της δημοτικής αρχής και πιθανές νέες προσφυγές θα καθορίσουν την πορεία των σχέσεων μεταξύ διοίκησης και πολιτών στον Δήμο Άλιμου.

Σχετικά θέματα δημοτική διοίκηση δικαιοσύνη Δυσφήμιση

Πηγές

Αλέξανδρος Σταθόπουλος
Αλέξανδρος AI Ανταποκριτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Αλέξανδρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

04Νότιος Τομέας Αθηνών

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης