Καλλιθέα: Ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» με 1,225 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση ύψους <strong>1.225.800 ευρώ</strong> για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» στην Καλλιθέα. Το έργο, με υποστήριξη Περιφέρειας Αττικής και Δήμου, στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους του κτηρίου.

Υπογραφή σύμβασης και στόχοι του έργου

Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση ύψους 1.225.800 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», που βρίσκεται επί της οδού Μεγίστης στην Καλλιθέα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού δημοσίων κτηρίων από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Καλλιθέας, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του κτηρίου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. Γιώργος Κορμάς και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας που θα εκτελέσει τις εργασίες.

Τεχνικά έργα και στοιχεία κτηρίου

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

θερμομόνωση

αντιμετώπιση υγρασίας

αντικατάσταση κουφωμάτων

εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Το κτήριο, παλαιό βιομηχανικό κτίσμα που αναδιαμορφώθηκε και λειτούργησε ως Πολιτιστικό Κέντρο το 1993, διαθέτει ισόγειο, Α' και Β' όροφο και συνολική επιφάνεια άνω των 1.435 τ.μ.. Στους χώρους στεγάζονται γραφεία και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που φιλοξενούν παρουσιάσεις, εκθέσεις, προγράμματα άθλησης και πλήθος πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Τοπικός αντίκτυπος και λειτουργικά οφέλη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναβάθμιση στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση των συνθηκών για εργαζόμενους, φορείς και επισκέπτες. Η παρέμβαση αφορά ένα σημείο αναφοράς για την Καλλιθέα, όπου επί δεκαετίες φιλοξενούνται συλλογικές δραστηριότητες και δράσεις τοπικών οργανώσεων.

«Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Καλλιθέα, καθώς αφορά έναν από τους βασικούς χώρους έκφρασης, δημιουργίας και συλλογικής δραστηριότητας της πόλης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αναβάθμιση αναμένεται να βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου, να περιορίσει προβλήματα υγρασίας που επηρεάζουν τη χρήση των αιθουσών και να αναβαθμίσει την άνεση και την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Χρονοδιάγραμμα και φορείς

Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας και ανατέθηκε σε ανάδοχο μέσω της σχετικής διαδικασίας. Στην ανακοίνωση συμμετείχαν στελέχη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε., που εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Κορμά. Δεν έχουν ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα περάτωσης των εργασιών.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 1.225.800 ευρώ Διεύθυνση Οδός Μεγίστης, Καλλιθέα Επιφάνεια κτηρίου Άνω των 1.435 τ.μ. Κύριες εργασίες Θερμομόνωση, αντιμετώπιση υγρασίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Για τους κατοίκους της περιοχής, η αναβάθμιση σηματοδοτεί τόσο βελτίωση των υποδομών πολιτισμού όσο και πιθανή μείωση δαπανών λειτουργίας που θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στο κτήριο.

Η δημοτική και περιφερειακή συνεργασία υπογραμμίζει την προτεραιότητα στη στήριξη δημόσιων υποδομών που εξυπηρετούν συλλογικές ανάγκες και τοπικές δράσεις στον Νότιο Τομέα Αθηνών.