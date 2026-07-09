Αποχαιρετισμός στην Κορινθία για τον Φίλιππα Ασημακόπουλο, πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ

Στην Κορινθία θλίψη για την απώλεια του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Κορινθίων, που υπηρέτησε για χρόνια τον τεχνικό κλάδο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θλίψη στην τοπική κοινότητα

Με βαθιά λύπη έγινε γνωστός ο θάνατος του Φίλιππα Ασημακόπουλου, διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού που υπηρέτησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία της Κορινθίας. Ο εκλιπών διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος του ΤΕΕ Κορινθίας και υπήρξε πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων.

Η είδηση κοινοποιήθηκε μέσω ανάρτησης του Προέδρου του ΤΕΕ Κορινθίας, Γιώργου Κωστήρη, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο sfedona.gr επίσης μετέδωσε την είδηση και εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια.

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπητού συναδέλφου μηχανικού και πρώην Προέδρου του Τοπικού Τμήματος ΤΕΕ Φίλιππα Ασημακόπουλου. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος και προσφορά στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η απώλεια του κ. Ασημακόπουλου αφήνει κενό στον τεχνικό χώρο της περιοχής, όπου είχε κερδίσει την αναγνώριση για τη συνέπεια και την προσφορά του. Η παρουσία του σε θέσεις ευθύνης στο ΤΕΕ και στη δημοτική διοίκηση καθορίστηκε από μακρά επαγγελματική παρουσία και εμπλοκή σε τοπικά ζητήματα.

Τοπικές επιπτώσεις και μνήμη

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του κλάδου στην Κορινθία, ο θάνατος ενός τέτοιου στελέχους σηματοδοτεί τόσο προσωπική όσο και θεσμική απώλεια. Η συμμετοχή του στην τεχνική κοινότητα και η συνεργασία με φορείς της αυτοδιοίκησης επηρέασαν έργα και πρωτοβουλίες που αφορούσαν υποδομές και δημόσιους χώρους.

Σε αυτή τη φάση αναμένεται να γίνουν οι απαιτούμενες κινήσεις από τους συναδέλφους και τους τοπικούς φορείς για την έκφραση συλλυπητηρίων και την οργάνωση αποχαιρετισμού, ενώ η παρουσία του θα μείνει καταγεγραμμένη μέσω των έργων και των πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετείχε.

Ρόλοι: Πρόεδρος Τοπικού ΤΕΕ Κορινθίας, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων.

Πρόεδρος Τοπικού ΤΕΕ Κορινθίας, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων. Αποτύπωμα: αναγνωρισμένη προσφορά στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

αναγνωρισμένη προσφορά στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίδραση φορέων: δημόσιες συλλυπητήριες ανακοινώσεις από το ΤΕΕ Κορινθίας και τοπικά μέσα.

Όνομα Θέση/Ρόλος Φίλιππας Ασημακόπουλος Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Κορινθίας, πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Κωστήρης Πρόεδρος ΤΕΕ Κορινθίας (σχολιασμός και συλλυπητήρια)

Η τοπική κοινωνία της Κορινθίας θρηνεί την απώλεια ενός επαγγελματία που με το έργο του σφράγισε στιγμές της τεχνικής και δημόσιας ζωής του τόπου. Οι επόμενες ημέρες πιθανότατα θα δείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί η μνήμη του από συναδέλφους, φορείς και κατοίκους.