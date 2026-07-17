Αναστολή σε 11 σχολικές μονάδες: νέα ένδειξη της δημογραφικής συρρίκνωσης στον Έβρο

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έντεκα σχολικών μονάδων στο νομό καταγράφεται ως προειδοποιητικό σημάδι της μακροχρόνιας δημογραφικής αποψίλωσης, με άμεσες συνέπειες για τις κοινότητες του κεντρικού και βόρειου Έβρου.

Σχολεία που κλείνουν και κοινότητες που αδειάζουν

Η ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας 11 σχολικών μονάδων στον νομό Έβρου προκάλεσε αντιδράσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου του ΠΑΣΟΚ‑ΚΙΝ.ΑΛ. χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως απόδειξη της βαθιάς και διαρκούς δημογραφικής φθοράς που πλήττει την ακριτική περιοχή.

Τα σχολεία, επισημαίνεται στην παρέμβαση, δεν είναι απλώς εκπαιδευτικοί χώροι αλλά δείκτες ζωής: όταν ένα σχολείο παύει να λειτουργεί σημαίνει ότι έχουν ήδη χαθεί οικογένειες, παιδιά και προοπτικές που θα το κρατούσαν ανοικτό. Η διαδοχική αναστολή μονάδων κάθε χρόνο καταγράφεται ως ένδειξη ότι το πρόβλημα εντείνεται και δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Κεντρικός και βόρειος Έβρος: περιοχές που καταγράφουν πολλαπλά κλεισίματα.

Υπαίθρος (ορεινές και πεδινές ζώνες): απώλεια υπηρεσιών και σχολικών δομών.

Εσωτερική μετακίνηση: τάση συγκέντρωσης στην Αλεξανδρούπολη και φυγή προς μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ‑ΚΙΝ.ΑΛ. συνδέει τις αναστολές λειτουργίας με την ευρύτερη πολιτική και οικονομική αδυναμία: τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί —όπως τα κίνητρα μετεγκατάστασης και η οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για τη μεταφορά κύριας κατοικίας— κρίνονται ανεπαρκή εφόσον δεν συνοδεύονται από δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, λειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές και αξιόπιστες συγκοινωνίες.

Στοιχείο Περιγραφή Αριθμός σχολικών μονάδων 11 (αναστολή λειτουργίας) Κεντρικό πρόβλημα Δημογραφική κατάρρευση και εγκατάλειψη της υπαίθρου Κύριες συνέπειες Μείωση υπηρεσιών, απώλεια προοπτικών για νέες οικογένειες

Για τους κατοίκους των πληττόμενων χωριών οι συνέπειες είναι πρακτικές και άμεσες: μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερα σχολεία, επιβάρυνση οικογενειακού προϋπολογισμού και περιορισμένες δυνατότητες τοπικής κοινωνικής ζωής. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο: λιγότεροι κάτοικοι σημαίνουν λιγότερες υπηρεσίες, κάτι που με την σειρά του μειώνει τις πιθανότητες παραμονής ή εγκατάστασης νέων οικογενειών.

Η ανακοίνωση των αναστολών έρχεται μετά από προεκλογικές και μετεκλογικές εξαγγελίες για «ανασυγκρότηση του Έβρου», αλλά, σύμφωνα με την παρέμβαση, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν παράξει ακόμη ουσιαστικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της αντιστροφής της τάσης αποψίλωσης.

Η κοινωνική και οικονομική συνοχή του νομού εξαρτάται από στοχευμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν την απασχόληση, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα διασφαλίσουν ελκυστικές συνθήκες ζωής. Χωρίς αυτά, το κλείσιμο σχολείων κινδυνεύει να γίνει μόνιμη κατάσταση, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την ταυτότητα και την βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Στο επόμενο διάστημα η τοπική πολιτική σκηνή και οι φορείς θα κληθούν να διεκδικήσουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα που να προάγουν την παραμονή και την επιστροφή πληθυσμού, προκειμένου τα σχολεία να ξαναγίνουν δείκτης αναγέννησης και όχι αποψίλωσης.