Σε λίγες ημέρες ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση των Εκπαιδευτηρίων στη Δράμα

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την ανακαίνιση του ιστορικού συγκροτήματος που φιλοξενεί το 12ο Δημοτικό Δράμας: προϋπολογισμός άνω των 2 εκατ. ευρώ, διάρκεια 18 μηνών, μετεγκατάσταση σε γειτονικό σχολείο.

Μια μεγάλη παρέμβαση σε κτίριο με ιστορική αξία

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες το έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης του συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων στη Δράμα, όπου στεγάζεται σήμερα το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα το πρωί υπογράφτηκαν οι συμβάσεις μεταξύ του δημάρχου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, με στόχο την αποκατάσταση, ασφαλτοποίηση της λειτουργίας και βελτίωση της προσβασιμότητας του κτιρίου.

Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1907 και ολοκληρώθηκε το 1910. Η μελέτη αποσκοπεί στη διατήρηση των βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, παράλληλα με παρεμβάσεις που θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και θα βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας.

Χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός και οργάνωση

Το συνολικό κόστος του έργου υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση σε 18 μήνες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο διπλανό 13ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ ο δήμος έχει ήδη ολοκληρώσει τη μετεγκατάσταση των τάξεων.

Προϋπολογισμός: άνω των 2 εκατ. ευρώ

άνω των 2 εκατ. ευρώ Διάρκεια: 18 μήνες (προγραμματισμένη)

18 μήνες (προγραμματισμένη) Ανάδοχος: «Τσορμπατζάκος Πρωτολάτης Ο.Ε.»

«Τσορμπατζάκος Πρωτολάτης Ο.Ε.» Μετεγκατάσταση: στο 13ο Δημοτικό

Ο δήμος έχει ήδη συνεννοηθεί με το Αστικό ΚΤΕΛ για τη διασφάλιση ασφαλών και έγκαιρων μετακινήσεων των μαθητών προς το προσωρινό σημείο φοίτησης. Η δημοτική αρχή ζήτησε την κατανόηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία κατά την περίοδο των εργασιών, επισημαίνοντας τα οφέλη που αναμένονται με την ολοκλήρωση.

«Χωρίς αυτήν δεν γνωρίζω αν σήμερα θα μπορούσαμε να υπογράφουμε τις σχετικές συμβάσεις»

Σημειώνεται ότι στη σύνταξη της μελέτης συμμετείχε η Μποδούρογλου ΑΜΚΕ, η οποία αναφέρεται από τον δήμο ως κρίσιμος παράγοντας για την ωρίμανση του έργου. Η ανάδοχος εταιρεία εκπροσωπήθηκε από μηχανικούς που παρευρέθηκαν στην υπογραφή και επιθεωρήσεις προπαρασκευαστικού χαρακτήρα έχουν ήδη γίνει στον χώρο.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά θέματα

Για τους κατοίκους και τις οικογένειες των μαθητών, το έργο σηματοδοτεί βελτίωση των σχολικών υποδομών και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και προσωρινές αλλαγές στην καθημερινότητα: μεταφορές, διαχείριση ωραρίων και προσωρινή διασπορά τμημάτων. Ο δήμος έχει αναλάβει τις σχετικές οργανωτικές πρωτοβουλίες, όμως γονείς και εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για πιθανές προσαρμογές κατά τη διάρκεια του έργου.

Στοιχείο Πληροφορία Κτίριο Εκπαιδευτήρια (12ο Δημοτικό) Κόστος Άνω των 2.000.000 € Διάρκεια 18 μήνες Προσωρινή έδρα 13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Η επόμενη περίοδος θα δείξει την ορθή συνεννόηση μεταξύ δήμου, αναδόχου, σχολικών μονάδων και γονέων, ώστε η παρέμβαση να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία του κτιρίου.