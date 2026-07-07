Αμοργός: Το RUDU FEST 2026 επιστρέφει με δυνατή εβδομάδα συναυλιών και δράσεων

Από 27 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, το RUDU FEST AMORGOS 2026 γεμίζει την Αμοργό με συναυλίες, πανηγύρια, beach party και παράλληλες δραστηριότητες σε Κατάπολα, Χώρα, Νικουριά, Αιγιάλη και Λαγκάδα.

Μία εβδομάδα πολιτισμού και εξόδου σε όλη την Αμοργό

Η Αμοργός μπαίνει ξανά στον χάρτη των καλοκαιρινών διοργανώσεων με το RUDU FEST AMORGOS 2026, που επανέρχεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η διοργάνωση απλώνεται σε κομβικά σημεία του νησιού —Κατάπολα, Χώρα, Νικουριά, Αιγιάλη, Λαγκάδα— και συνδυάζει συναυλίες, πανηγύρια, παράλληλες δράσεις και after events, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πρόγραμμα με ρυθμό από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα.

«φέρνει την επιστροφή ενός θρύλου στο νησί»

Το φεστιβάλ προτάσσει ονόματα που έχουν «δέσει» με το καλοκαιρινό σκηνικό της Αμοργού και πλαισιώνεται από δραστηριότητες που απλώνονται σε παραλία και μονοπάτια. Με σημείο αναφοράς τις γειτονιές και τα φυσικά τοπία του νησιού, η εβδομάδα περιλαμβάνει beach party, ζωντανές εμφανίσεις σε ανοιχτούς χώρους, παραδοσιακό πανηγύρι στο κέντρο της Χώρας και ένα closing party στο χωριό της Λαγκάδας με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Το πρόγραμμα ημέρα προς ημέρα

Ημερομηνία Ώρα Δράση Τοποθεσία Δευτέρα 27/7 20:30 Δήμητρα Νικητέα – Stand Up Show Κατάπολα, Βοτανικό Πάρκο Αμοργού Τρίτη 28/7 14:00 ΟΥΤΕΚΑΝ – Beach Party Νικουριά Τρίτη 28/7 22:00 KOSPANTI – Special Event Χώρα, «Τζιτζίκι» Τετάρτη 29/7 21:00 ΚΙΝΤΕΡΙΑ – Πανηγύρι Χώρα, Λόζα (Πλατεία) Πέμπτη 30/7 20:30 AEON, NEKROTSOULITHRA – Live + Bastet After Κατάπολα, Θεατράκι Δ.Σ. Καταπόλων Παρασκευή 31/7 20:30 PAN PAN, Irene Skylakaki, Selini – Live + After Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Σάββατο 1/8 20:30 Παύλος Παυλίδης, Capétte – Live + After Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Κυριακή 2/8 20:30 Μικρός Κλέφτης, Hatemost, Tsaki (20 χρόνια Dynasty) – Live Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Δευτέρα 3/8 19:30 Sunset Closing Party Λαγκάδα

Παράλληλα τρέχουν δράσεις που «δένουν» την εμπειρία με το τοπίο του νησιού: πρωινή yoga στην παραλία της Αιγιάλης, ομαδική πεζοπορία στη Χώρα και ένα Closing Sokaki Party στη Λαγκάδα, ενώ η διοργάνωση προαναγγέλλει «more to be announced» για επιπλέον προσθήκες.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Το RUDU FEST έχει εξελιχθεί σε θερινό σημείο αναφοράς για την Αμοργό, με θετικό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία: καταλύματα, εστίαση, μεταφορές και μικρές επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα γύρω από τις βραδινές συναυλίες στην Αιγιάλη και τις εκδηλώσεις στα Κατάπολα και τη Χώρα. Η διασπορά των δράσεων σε διαφορετικά σημεία του νησιού εξισορροπεί τις ροές επισκεπτών, αλλά δημιουργεί και ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στις μετακινήσεις, ειδικά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ολοκληρώνονται τα after events.

Το παραλιακό beach party στη Νικουριά και οι υπαίθριες συναυλίες προϋποθέτουν προσοχή στη διαχείριση απορριμμάτων και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν τις ομαδικές μετακινήσεις και την υπεύθυνη παρουσία στις παραλίες, ενώ για τις περιοχές με περιορισμένο χώρο στάθμευσης —όπως το Parking Νηπιαγωγείου Αιγιάλης— απαιτείται έγκαιρη άφιξη ή χρήση εναλλακτικών μέσων.

Οδηγός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Προγραμματίστε νωρίς τις μετακινήσεις μεταξύ Καταπόλων–Χώρας–Αιγιάλης–Λαγκάδας , ιδίως για τις συναυλίες Παρασκευής–Κυριακής.

, ιδίως για τις συναυλίες Παρασκευής–Κυριακής. Σε παραλιακές δράσεις, φροντίστε για επαρκή νερό, σκιά και υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων.

Το πανηγύρι στη Λόζα στη Χώρα (29/7) αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος· προτιμήστε πεζή πρόσβαση.

στη Χώρα (29/7) αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος· προτιμήστε πεζή πρόσβαση. Για το Sunset Closing Party στη Λαγκάδα (3/8), υπολογίστε χρόνο για στάθμευση και επιστροφή.

Η εβδομάδα κορυφώνεται με τρεις διαδοχικές βραδιές στην Αιγιάλη, όπου εμφανίζονται οι PAN PAN, Irene Skylakaki, Selini, ο Παύλος Παυλίδης με τους Capétte, και το hip hop τρίπτυχο Μικρός Κλέφτης, Hatemost, Tsaki με αφορμή τα 20 χρόνια της Dynasty. Οι μουσικές σκηνές στήνονται σε ανοιχτό χώρο, με after parties να επιμηκύνουν το ωράριο, στοιχείο που δίνει ρυθμό στην τοπική νύχτα αλλά απαιτεί προσοχή ως προς τον θόρυβο και την ομαλή αποχώρηση του κοινού.

Πέρα από τη σκηνή: δραστηριότητες που «γράφουν» εμπειρίες

Η πρωινή yoga στην Αιγιάλη και οι ομαδικές πεζοπορίες στη Χώρα αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του νησιού, αξιοποιώντας ήπιες δράσεις που ενώνουν επισκέπτες και κατοίκους με το τοπίο. Η διαδρομή κλείνει με το Closing Sokaki Party στα στενά της Λαγκάδας, σε μια συνάντηση γειτονιάς που συνοψίζει το πνεύμα του φεστιβάλ: μουσική, παρέα και νησιώτικα σοκάκια.

Με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα σε ζωντανές σκηνές, παραδοσιακά γλέντια και παράκτιες δραστηριότητες, το RUDU FEST AMORGOS 2026 αναμένεται να δώσει ρυθμό στο νησί για επτά ημέρες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κινηθούν με σεβασμό στους χώρους, να φροντίσουν την ασφάλειά τους και να διατηρήσουν την καθαριότητα, ώστε οι εμπειρίες να μείνουν ζωντανές και μετά το κλείσιμο των φώτων.