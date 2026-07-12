Ανδρουλάκης από Λήμνο: προτεραιότητα η αναβάθμιση του ΕΣΥ και στήριξη των νησιωτικών δομών

Στη Λήμνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέγραψε ελλείψεις στο τοπικό νοσοκομείο και παρουσίασε πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση του ΕΣΥ στα νησιά, με έμφαση σε στελέχωση, κίνητρα και τηλεϊατρική.

Στη Λήμνο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με σταθμό του ταξιδιού του το τοπικό νοσοκομείο, όπου συνομίλησε με υγειονομικούς και είδε από κοντά τις υποδομές και τις ανάγκες.

Κεντρικό μήνυμα: ΕΣΥ και νησιά

Ο πολιτικός τόνος των δηλώσεων επικεντρώθηκε στην ανάγκη εμπράκτως να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με ειδικό βάρος στην παροχή υπηρεσιών στα νησιά. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι η ενίσχυση του συστήματος αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, ενώ περιέγραψε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και κίνητρα που, κατά την άποψή του, πρέπει να εφαρμοστούν.

«Για το ΠΑΣΟΚ, η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του αναφέρθηκαν ως άμεσες ανάγκες:

η σύσταση Αυτόνομης Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου ,

, η χορήγηση ουσιαστικών κινήτρων προς τους υγειονομικούς (οικονομικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά),

μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική για κατοικία εργαζομένων,

για κατοικία εργαζομένων, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας , στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων και δημιουργία εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής ,

, στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων και δημιουργία εθνικού δικτύου , συνεχής υποστήριξη του ΕΚΑΒ με βάσεις, προσωπικό και μέσα, εναέρια και πλωτά.

Κατά την επίσκεψή του ο πρόεδρος ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για την ενημέρωση που του παρείχαν σχετικά με την πρόσφατη μερική ανακαίνιση του κτιρίου αλλά και για τις «πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς», όπως επισημάνθηκε από τους εργαζομένους.

Σημεία εφαρμογής και επιπτώσεις

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στρέφονται στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων προβλημάτων πρόσβασης και ποιότητας υπηρεσιών στην περιφέρεια και στα νησιά. Η αυτόνομη υγειονομική περιφέρεια Αιγαίου, εφόσον υλοποιηθεί, θα απαιτήσει νομοθετικές παρεμβάσεις και ανακατανομή πόρων. Τα κίνητρα προς το προσωπικό και η στεγαστική πολιτική στοχεύουν στη μόνιμη εγκατάσταση υγειονομικών σε απομακρυσμένες περιοχές, μειώνοντας την εξάρτηση από περιστασιακές λύσεις.

Μέτρο Στόχος Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου Αποκέντρωση διοίκησης και εξειδικευμένη διαχείριση πόρων Κίνητρα σε υγειονομικούς Προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού Εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για μόνιμους κατοίκους

Η έμφαση στην τηλεϊατρική αντανακλά την τεχνολογική στρατηγική για γεφύρωση αποστάσεων, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από επενδύσεις σε υποδομές επικοινωνιών και εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, η στήριξη του ΕΚΑΒ σε μέσα και προσωπικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών στα νησιά.

Μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, ο πρόεδρος του κόμματος μετέβη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, συνεχίζοντας τις επαφές με τοπικούς φορείς.

Οι προτάσεις που παρουσίασε αποτελούν πλαίσιο διεκδίκησης πολιτικής και θα συνεκτιμηθούν στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, καθώς και στις συζητήσεις για την επόμενη φάση δημόσιων πολιτικών στον τομέα της υγείας.