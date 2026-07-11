ΠΑΣΟΚ: Προτεραιότητα η αναβάθμιση του ΕΣΥ με έμφαση στα νησιά και την πρωτοβάθμια φροντίδα

Από τη Λήμνο ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προτάσεις για αυτόνομη Περιφέρεια Αιγαίου, κίνητρα για υγειονομικούς, δίκτυο τηλεϊατρικής και στήριξη του ΕΚΑΒ.

Σε επίσκεψη στο νοσοκομείο της Λήμνου το Σάββατο 11/07, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την στρατηγική του κόμματος για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Η προσέγγιση που περιέγραψε συνδέει θεσμικές αλλαγές, κίνητρα προς το προσωπικό και επενδύσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Κεντρικές επιλογές και αιτήματα

Μιλώντας μετά από ενημέρωση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις ελλείψεις και τις εργασίες ανακαίνισης που έχουν γίνει, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ως βασικά σημεία:

Τη θέσπιση Αυτόνομης Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου .

. Την παροχή ουσιαστικών κινήτρων — οικονομικών, φορολογικών και εκπαιδευτικών — για τους υγειονομικούς που υπηρετούν στα νησιά.

— για τους υγειονομικούς που υπηρετούν στα νησιά. Την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων.

και τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων. Τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής για μόνιμους κατοίκους των νησιών.

για μόνιμους κατοίκους των νησιών. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με βάσεις, προσωπικό και μέσα, τόσο εναέρια όσο και πλωτά.

Δομή, κίνητρα και στέγαση

Η πρόταση για αυτόνομη υγειονομική περιφέρεια αποσκοπεί, σύμφωνα με τον ομιλητή, σε πιο προσαρμοσμένη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων του Αιγαίου. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση σε ένα στοιχείο που, όπως σημείωσε, λειτουργεί πρακτικά ως κίνητρο για στελέχωση: η στέγαση των εργαζομένων. Η πρόταση συνδέει φορολογικά και εκπαιδευτικά κίνητρα με πολιτικές κατοικίας για να διευκολυνθεί η μόνιμη εγκατάσταση προσωπικού στα νησιά.

Πρωτοβάθμια φροντίδα και ψηφιακές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, προτάθηκε η ενίσχυση των περιφερειακών ιατρείων και η ανάπτυξη τηλεϊατρικής ώστε να παρέχονται «υψηλές υπηρεσίες» σε μόνιμους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Η έμφαση στην τηλεϊατρική καταδεικνύει την προσπάθεια σύνδεσης των τοπικών δομών με εξειδικευμένες υπηρεσίες που σήμερα δεν είναι εύκολα προσβάσιμες.

«η αναβάθμιση του ΕΣΥ»

Σημεία εφαρμογής και πολιτικές συνέπειες

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Λήμνο έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην οργάνωση του συστήματος: από την αποκέντρωση της διοίκησης έως τις πρακτικές λύσεις για την επαγγελματική κινητικότητα των υγειονομικών. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων θα απαιτήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, χρηματοδότηση και συνεργασία με τοπικούς φορείς. Η ενσωμάτωση τηλεϊατρικής και η ενίσχυση του ΕΚΑΒ, ειδικά με εναέρια και πλωτά μέσα, θέτουν θέματα προμηθειών και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Τομέας Πρόταση Διοίκηση Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου Προσωπικό Οικονομικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά κίνητρα Υπηρεσίες Πρωτοβάθμια φροντίδα και τηλεϊατρική Διάσωση/Μεταφορές Στήριξη ΕΚΑΒ — βάσεις, προσωπικό, μέσα

Μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, συνεχίζοντας την περιοδεία του στο νησί. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την υγεία, ενώ τα επόμενα βήματα για τη μετατροπή τους σε πολιτικές μέτρα θα καθορίσουν και την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.