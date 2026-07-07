Άνω Γλυφάδα: νέο αντιπλημμυρικό έργο 3,8 χλμ σε εξέλιξη — τι σημαίνει για τη Γλυφάδα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει έργο αγωγών ομβρίων στην Άνω Γλυφάδα, με προϋπολογισμό 2,81 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και μήκος 3,8 χλμ, για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε ευαίσθητες ζώνες της πόλης.

Σύμβαση για κρίσιμο έργο στην Άνω Γλυφάδα

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Άνω Γλυφάδα πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή αγωγών ομβρίων. Η υπογραφή έγινε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2,81 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο στοχεύει στη θωράκιση ζωνών που έχουν επαναλαμβανόμενα επιβαρυνθεί από έντονες βροχοπτώσεις.

Τι περιλαμβάνει το τεχνικό αντικείμενο

Στον πυρήνα της παρέμβασης βρίσκεται η τοποθέτηση αγωγών από τσιμεντοσωλήνες συνολικού μήκους 3,8 χλμ. Το δίκτυο καλύπτει περιοχές που ορίζονται από βασικές οδούς της Άνω Γλυφάδας, με στόχο τη συλλογή και την ασφαλή απορροή των ομβρίων. Οι εργασίες εστιάζουν στη βελτίωση της παροχέτευσης και τη μείωση συσσωρεύσεων υδάτων που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Παράμετρος Τιμή Προϋπολογισμός 2,81 εκατ. ευρώ (+ ΦΠΑ) Συνολικό μήκος αγωγών 3,8 χλμ Τύπος αγωγών Τσιμεντοσωλήνες

Η χωρική κάλυψη περιλαμβάνει τμήματα που οριοθετούνται από τις οδούς: Κυνουρίας, Αιγαίου, Λασιθίου, Προφήτη Ηλία, Αρετής, Αριστείδου, Αριστίππου, Λ. Βουλιαγμένης, Α. Παπανδρέου, Αριστομένους, Ιθάκης, Πυθαγόρα. Η επιλογή των σημείων συνδέεται με το ιστορικό τοπικών πλημμυρικών φαινομένων και τη γεωμορφολογία της περιοχής.

Τοπικό αποτύπωμα και άμεσες επιπτώσεις

Για τη Γλυφάδα, όπου η πίεση από ακραία καιρικά φαινόμενα έχει γίνει ορατή, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα μειώσει την επικινδυνότητα σε γειτονιές που έχουν πληγεί κατ' επανάληψη. Η αναβάθμιση του δικτύου ομβρίων αποτελεί κρίσιμο συμπλήρωμα σε υπάρχουσες υποδομές, με στόχο να περιοριστούν πλημμυρικά επεισόδια που δοκιμάζουν το οδικό δίκτυο, ισόγειους χώρους και καταστήματα. Ο σχεδιασμός απαντά, επίσης, σε τραγικές εμπειρίες της πόλης, καθώς στην καταιγίδα του περασμένου Ιανουαρίου καταγράφηκε απώλεια ζωής κατοίκου της περιοχής.

«Η κλιματική κρίση δεν επιδέχεται καθυστερήσεων και αναβολών»

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Όπως αναφέρθηκε, παράλληλα με τους αγωγούς στην Άνω Γλυφάδα, προωτούνται ενέργειες για την οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων Λυκορέματος και Ευρυάλης. Συμπληρωματικά, προγραμματίζεται παρέμβαση επί της οδού Δερβανακίων, με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στη μείωση τοπικών πλημμυρικών κινδύνων.

Τι να αναμένουν οι κάτοικοι

Καθώς το έργο εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των γειτονιών της Άνω Γλυφάδας θα πρέπει να αναμένουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκσκαφές και σταδιακή αποκατάσταση των επιφανειών. Στο διάστημα αυτό, η συνεργασία με τα συνεργεία και η τήρηση των ανακοινώσεων θα συμβάλουν σε ομαλότερη εξέλιξη. Το αναμενόμενο όφελος αφορά τη βελτίωση της απορροής υδάτων, τη μείωση πλημμυρικών συμβάντων και την προστασία περιουσιών και υποδομών.

Ενίσχυση δικτύου ομβρίων με αγωγούς 3,8 χλμ .

. Στοχευμένες παρεμβάσεις σε οδούς με επαναλαμβανόμενα προβλήματα.

Συμπληρωματικά έργα σε ρέματα και επί της Δερβανακίων.

Ένα βήμα προς ανθεκτική πόλη

Η αντιπλημμυρική θωράκιση δεν είναι μια μεμονωμένη τεχνική πράξη, αλλά στοιχείο ευρύτερου σχεδιασμού για ανθεκτική πόλη. Στη Γλυφάδα, όπου οι πυκνοκατοικημένες ζώνες και το παράκτιο μέτωπο δέχονται πίεση από έντονα καιρικά φαινόμενα, η υλοποίηση έργων με σαφές τεχνικό αποτύπωμα και προϋπολογισμό αποτελεί ζητούμενο διαρκείας. Η προώθηση των συγκεκριμένων αγωγών ομβρίων, μαζί με τις παρεμβάσεις στα ρέματα, συνιστά μια συντονισμένη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, με άμεσο όφελος για τις γειτονιές της Άνω Γλυφάδας και προοπτική για συνολικότερη αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλη την πόλη.