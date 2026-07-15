Ανοίγουν οι «Γιορτές Κρασιού 2026» στο Μουσείο Οίνου — βραδιά γευσιγνωσίας και παράδοσης

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός ανοίγουν τις Γιορτές Μοσχάτου την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Μουσείο Οίνου, με ελεύθερη δοκιμή ξηρών, ημίξηρων και γλυκών κρασιών και μουσική παράσταση.

Εναρκτήρια εκδήλωση στο Μουσείο Οίνου

Οι Γιορτές Κρασιού 2026 ξεκινούν στη Σάμο από το Μουσείο Οίνου, με την πρώτη εκδήλωση που έχει οριστεί για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στις 20:00. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου και παρουσιάζει την παραδοσιακή οινική παραγωγή του νησιού.

Το μοσχάτο της Σάμου, προϊόν που ταυτοποιεί διεθνώς το νησί, προέρχεται από χειρωνακτική καλλιέργεια στις ορεινές πεζούλες ξηρολιθιάς. Η εκδήλωση στο Μουσείο προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία του σαμιακού αμπελώνα και να συμμετάσχει σε ελεύθερη οινογευστική δοκιμή των προϊόντων του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνοντας ξηρά, ημίξηρα και γλυκά κρασιά.

Την ατμόσφαιρα της βραδιάς θα συμπληρώσουν μουσικά ο Γιώργος Λιάπης και ο Τάσος Τσερές, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού θα παρουσιάσουν βιωματικές δράσεις και δρώμενα εμπνευσμένα από τη μυθολογία και την ιστορία της αμπελουργίας.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η εκδήλωση λειτουργεί ως προέκταση της ευρύτερης προσπάθειας προβολής του σαμιακού κρασιού και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τους κατοίκους, οι «Γιορτές» αποτελούν ευκαιρία άμεσης επαφής με την παραγωγή και τους παραγωγούς, αλλά και δίαυλο εξωστρέφειας προς τους επισκέπτες του νησιού. Η προβολή της οινικής παράδοσης ενισχύει άμεσα τις μικρές οικογενειακές μονάδες αμπελοκαλλιέργειας και την τοπική οικονομία.

Τα δρώμενα που οργανώνονται συμπληρώνουν την οινογευστική εμπειρία με πολιτιστικές εκφράσεις: θεατρικά, μουσικοχορευτικά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάδειξη του δεσμού ανάμεσα στην αμπελουργία και την τοπική ταυτότητα.

Πρακτικές πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες

Η εναρκτήρια εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και πραγματοποιείται στο Μουσείο Οίνου.

Προσφέρονται γευσιγνωσίες των προϊόντων του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου.

Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με παραστάσεις και βιωματικές δράσεις.

Η πρόσβαση στο Μουσείο και οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν από τους διοργανωτές.

Οι «Γιορτές Κρασιού» διοργανώνονται κάθε χρόνο στις κυριότερες αμπελοοινικές περιοχές του νησιού και λειτουργούν ως μία συλλογική πρόσκληση φιλοξενίας και προβολής των προϊόντων και της παράδοσης της Σάμου.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 17/7/2026 Ώρα 20:00 Τοποθεσία Μουσείο Οίνου Σάμου Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου & Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου

Η εκδήλωση στο Μουσείο Οίνου ανοίγει τον κύκλο των «Γιορτών Κρασιού 2026», που για το νησί σημαίνει συνέχιση μιας μακρόχρονης παράδοσης και μία ακόμα ευκαιρία να συναντηθούν παραγωγοί, κάτοικοι και επισκέπτες γύρω από το κοινό στοιχείο της σαμιακής οινικής κληρονομιάς.