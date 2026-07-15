Συλλήψεις στο Πυθαγόρειο: δύο οδηγοί ταξί κατηγορούνται για υπερχρέωση επιβατών

Δύο ημεδαποί οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Πυθαγόρειο την Τετάρτη 15/07, μετά από τροχονομικούς ελέγχους της Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Σάμου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν στη διενέργεια μεταφορικού έργου, καθώς διαπιστώθηκε ότι εισέπραξαν κόμιστρο μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Επιχειρήσεις ελέγχου και συνέπειες για την τοπική μετακίνηση

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Σάμου προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών οδηγών ταξί. Σε βάρος των δύο αυτών προσώπων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διενέργεια μεταφορικού έργου.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι, κατά περίπτωση, οι οδηγοί εισέπραξαν από πελάτες κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Σάμου.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί οδηγοί ταξί.

Η κατηγορία αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για τη διενέργεια μεταφορικού έργου (υπερχρέωση).

«Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου.»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Οι συλλήψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα νομιμότητας και προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των τοπικών μεταφορών. Για τους κατοίκους του Πυθαγορείου και τους επισκέπτες, τέτοιες παρεμβάσεις της αστυνομίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή μετακίνηση και στην εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες ταξί, ειδικά σε περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης.

Η ενέργεια της Τροχαίας δείχνει ότι γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων τιμολόγησης, χαρακτηριστικό που αφορά τόσο την προστασία των επιβατών όσο και την εξασφάλιση ίσου ανταγωνισμού για τους νόμιμους επαγγελματίες οδηγούς.

Ημερομηνία Τοποθεσία Μονάδα ελέγχου Κατηγορία 15/07/2026 Ευρύτερη περιοχή Πυθαγορείου Ο.Ε.Π.Τ.Α. - Τμήμα Τροχαίας Σάμου Παραβάσεις για μεταφορικό έργο (υπερχρέωση)

Καθώς το προανακριτικό έργο είναι σε εξέλιξη, το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου θα συνεχίσει τις ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων. Η τοπική κοινότητα αναμένει και τη συνέχεια της διαδικασίας ώστε να διασαφηνιστούν πλήρως οι περιστάσεις και να επιβληθούν τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συνιστάται να ελέγχουν τα αποδεικτικά κομίστρου και να δηλώνουν περιστατικά υπερχρέωσης στην αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε οι έλεγχοι να έχουν συνέχεια και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας στον χώρο των τοπικών μεταφορών και παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.