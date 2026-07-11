Σάμος: Νεκρή 15χρονη ποδοσφαιρίστρια σε τροχαίο — συγκλονίζει η οικογένεια

Η κοινότητα της Σάμου θρηνεί τον αδόκητο χαμό της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, 15 ετών, που σκοτώθηκε σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο ενώ επέβαινε σε μηχανή μαζί με τον πατέρα της.

Τραγικός θάνατος νεαρής αθλήτριας στην άσφαλτο

Σάμος. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί. Το περιστατικό έγινε το πρωί και αφορούσε σύγκρουση της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε με απορριμματοφόρο όχημα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε δημόσια τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια της αθλήτριας, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί», ενώ οι σκέψεις της ομάδας στρέφονται στην οικογένεια και στους οικείους της.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί.»

Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα, το όχημα που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα προήλθε από πίσω και το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:15 το πρωί. Ο πατέρας δήλωσε ότι ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, ενώ η κόρη του υπέστη θανάσιμα τραύματα μετά την πρόσκρουση και τον εκτροχιασμό της μηχανής κατά τουλάχιστον 15 μέτρα.

Το περιστατικό αναδεικνύει ξανά προβλήματα οδικής ασφάλειας και τη δυσκολία αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων που σχετίζονται με βαρέα οχήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές του νησιού. Η τοπική κοινωνία και οι ομάδες υποδομής του αθλητισμού βιώνουν βαρύ πένθος για την απώλεια μιας νέας αθλήτριας με προοπτικές.

Η υπόθεση πιθανότατα θα κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδεχόμενες ενέργειες πρόληψης στο μέλλον. Για τους κατοίκους της Σάμου, το γεγονός θέτει εκ νέου ζητήματα σχετικά με:

την κυκλοφοριακή ασφάλεια σε περιοχές με πεζούς και δίκυκλα,

τη συμπεριφορά και την εποπτεία βαρέων οχημάτων εντός οικιστικών ζωνών,

τη στήριξη οικογενειών και νεαρών αθλητών μετά από τραγωδίες.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Άννα-Μαρία Πανταζώνη Ηλικία 15 ετών Εθνική ομάδα/Σωματείο ΠΑΟΚ (αθλήτρια) Όχημα Μοτοσικλέτα (επιβάτιδα με τον πατέρα) Άλλο όχημα Απορριμματοφόρο Ώρα 11:15 περίπου

Οι τοπικές αρχές καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για την ακριβή αιτία της σύγκρουσης και αν υπάρχουν ευθύνες που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη στάση του απορριμματοφόρου. Παράλληλα, φορείς και σύλλογοι μπορούν να συζητήσουν μέτρα ευαισθητοποίησης για την προστασία παιδιών και νέων που κινούνται με δίκυκλα.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συμπαίκτες της αθλήτριας βρίσκονται σε βαθιά θλίψη. Η τοπική κοινωνία της Σάμου παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις για την έρευνα του συμβάντος.