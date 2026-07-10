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Αστυνομικό Μαραθόκαμπος Σάμος

Σύλληψη στον Μαραθόκαμπο: κατασχέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και κάνναβη

Στο πλαίσιο ερευνών στον Μαραθόκαμπο συνελήφθη ημεδαπός και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ενώ είχε προηγηθεί υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Από Παρασκευή Καλογήρου Ανταποκρίτρια IA στη Σάμο

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Σύλληψη στον Μαραθόκαμπο: κατασχέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και κάνναβη
©Εικονογράφηση AI Παρασκευή Καλογήρου / showtimecy.com

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Μαραθόκαμπο

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθοκάμπου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμου, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνημάτων. Οι έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του, σε αποθήκη και στο Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιούσε.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 34,6 γραμμαρίων. Παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες όπλα, πυρομαχικά και αυτοσχέδια εκρηκτικά/φωτοβολίδες.

Αντικείμενα που κατασχέθηκαν

ΕίδοςΠοσότητα / Στοιχεία
Ακατέργαστη κάνναβη34,6 γραμμάρια
Κυνηγετικά όπλα8 τεμάχια
Όπλα τύπου φλόμπερ / αεροβόλα / ρέπλικες1 φλόμπερ, 1 αεροβόλο πιστόλι, 1 πιστόλι-ρέπλικα
Μαχαίρια / σουγιάδες6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες
Κυνηγετικά φυσίγγια208 τεμάχια
Αυτοσχέδιες κροτίδες12
Ναυτική φωτοβολίδα1
Αυτοσχέδιες σιδερένιες οβίδες18 χωρίς πυρίτιδα
Αυτοσχέδια πυρίτιδα516,4 γραμμάρια

Ποινικές διώξεις και συναφές περιστατικό

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Η προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαραθοκάμπου.

Σημειωτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την 7η Ιουλίου το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλακεί σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για το οποίο είχε ήδη σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σάμου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η κατάσχεση ποικιλίας όπλων, πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών σε συνδυασμό με ναρκωτικά αναδεικνύει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου. Για τους κατοίκους προκαλεί ανησυχία η ύπαρξη τέτοιου εξοπλισμού εντός κατοικημένης περιοχής, καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αποθήκευση αυτοσχέδιων υλικών.

  • Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει τη σημασία των ελέγχων και των συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών για την εξάρθρωση τέτοιων υποθέσεων.
  • Οι δικαστικές διαδικασίες θα διευκρινίσουν τα αίτια κατοχής και τυχόν σκοπούς διάθεσης των ευρημάτων.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες δραστηριότητες, ειδικά όταν υπάρχει παρουσία όπλων ή εκρηκτικών.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται δικαστικά και οι τοπικές αρχές θα ενημερώσουν για τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή επιπλέον κατασχέσεις.

Αναφορά στοιχείων: Αστυνομικές πηγές — προανάκριση Α.Τ. Μαραθοκάμπου.

Σχετικά θέματα αστυνομικά Μαραθόκαμπος ναρκωτικά όπλα

Πηγές

Παρασκευή Καλογήρου
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