Ναυάγιο στη δυτική Σάμο: ένας νεκρός, 35 διασωθέντες στον όρμο Αγίου Ισιδώρου

Σε μεγάλη επιχείρηση από θάλασσα, ξηρά και αέρα προχώρησαν οι αρχές μετά την ανατροπή λέμβου στη δυτική Σάμο. Ένας 23χρονος ανασύρθηκε νεκρός, 35 άτομα διασώθηκαν.

Μεγάλη κινητοποίηση μετά από ανατροπή λέμβου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στον όρμο Αγίου Ισιδώρου, στη δυτική Σάμο, όταν λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ανετράπη κοντά σε βραχώδη ακτή. Η ανατροπή, την ώρα της προσέγγισης, είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και να στηθεί άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πολλαπλά μέτωπα.

Η Λιμενική Αρχή Σάμου, ύστερα από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενεργοποίησε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό πλοίο και πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου, δυνάμεις από ξηράς της Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου και κλιμακίου της FRONTEX, ενώ από αέρος συνέδραμε ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Απολογισμός: 1 νεκρός, 35 διασωθέντες

Παρά την ταχύτητα επέμβασης, δύτης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ανέσυρε τη σορό ενός 23χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για νεκροψία – νεκροτομή. Συνολικά 35 άνθρωποι διασώθηκαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσων Σάμου.

Σημείο εντοπισμού Άνδρες Γυναίκες Ανήλικοι Σύνολο Βραχώδης ακτή 12 1 1 14 Θάλασσα (κοντά στα βράχια) — 21

Από τη βραχώδη ακτή απεγκλωβίστηκαν 14 άτομα (12 άνδρες, μία γυναίκα και ένας ανήλικος), ενώ το περιπολικό πλοίο του Λιμενικού διέσωσε από τη θάλασσα ακόμη 21, οι οποίοι προσπαθούσαν να παραμείνουν στην επιφάνεια κοντά στα βράχια.

Χρονολόγιο και δυνάμεις που επιχείρησαν

Ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής από το ΕΚΣΕΔ και άμεση ενεργοποίηση τοπικού σχεδίου.

τοπικού σχεδίου. Ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων του Λιμενικού και ιδιωτικού σκάφους με εθελοντές διασώστες.

του Λιμενικού και ιδιωτικού σκάφους με εθελοντές διασώστες. Συνδρομή χερσαίων κλιμακίων Λιμενικού, Αστυνομίας και FRONTEX στην ακτογραμμή.

Λιμενικού, Αστυνομίας και FRONTEX στην ακτογραμμή. Εναέρια υποστήριξη από ελικόπτερο Σούπερ Πούμα για τον εντοπισμό επιζώντων.

Η προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ναυαγίου διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας των διασωθέντων ή την ακριβή διαδρομή της λέμβου πριν την ανατροπή.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές επισημάνσεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει την εγγενή επικινδυνότητα των θαλάσσιων διελεύσεων στην περίμετρο της Σάμου, ιδίως σε βραχώδεις ακτές με απότομα βάθη και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών και των εθελοντών απέτρεψε βαρύτερο απολογισμό, ωστόσο η απώλεια ενός νέου ανθρώπου σκιάζει την τοπική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια τέτοιων επιχειρήσεων, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων, να διευκολύνουν την κίνηση των υπηρεσιών στα παράκτια οδικά δίκτυα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές αν εντοπίσουν ανθρώπους σε κίνδυνο ή επιπλέοντα αντικείμενα που μπορεί να συνδέονται με το συμβάν.

Επόμενα βήματα

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στην αρμόδια δομή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φροντίδας. Η ιατροδικαστική εξέταση για τον 23χρονο θα φωτίσει κρίσιμα στοιχεία, ενώ το Λιμεναρχείο Σάμου συγκεντρώνει μαρτυρίες και δεδομένα από τα πληρώματα και τα εμπλεκόμενα κλιμάκια. Η παρουσία πολλών φορέων στην επιχείρηση καταδεικνύει την ετοιμότητα συντονισμού σε περιστατικά υψηλής δυσκολίας στις ακτές του νησιού.