Σε τροχιά υλοποίησης το νέο σφαγείο της Σάμου με δωρεάν παραχώρηση δύο εκτάσεων

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προωθεί τη δημιουργία σύγχρονου σφαγείου στη Σάμο· έχουν εξασφαλιστεί δύο δωρεάν εκτάσεις και επιλέχθηκε ο χώρος του Κλειδωνιού στη Ζερβού. Απομένουν τεχνικές μελέτες και ο χαρακτηρισμός του δρόμου πρόσβασης ως δημόσιου.

Προς κατασκευή νέο σφαγείο στη Σάμο — εξέλιξη με προϋποθέσεις

Η ανάγκη για ένα σύγχρονο σφαγείο στη Σάμο επανέρχεται στην ατζέντα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως προτεραιότητα, αφού η απουσία της συγκεκριμένης υποδομής επιβαρύνει σημαντικά τους τοπικούς κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νίκο Μάρκου, έχουν ήδη εξασφαλιστεί δύο εκτάσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν δωρεάν από ιδιώτες, υπό τον όρο επιστροφής τους αν το έργο δεν υλοποιηθεί μέσα σε πέντε χρόνια.

Έπειτα από συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες και μηχανικούς, ως καταλληλότερη θέση επιλέχθηκε το Κλειδώνι, στη Ζερβού, καθώς ο χώρος αυτός δεν παρουσιάζει πολεοδομικά ή άλλα δεσμευτικά προβλήματα που θα εμπόδιζαν την υλοποίηση του έργου. Κύριο θέμα που απομένει είναι ο χαρακτηρισμός του δρόμου πρόσβασης ως δημόσιου, απαίτηση απαραίτητη για τη συνέχεια των διαδικασιών.

Έχουν παραχωρηθεί δύο εκτάσεις δωρεάν με όρο πενταετίας για την υλοποίηση.

Επιλογή περιοχής: Κλειδώνι, Ζερβού — χωρίς πολεοδομικές δεσμεύσεις.

— χωρίς πολεοδομικές δεσμεύσεις. Εκκρεμότητα: χαρακτηρισμός δρόμου πρόσβασης και εκπόνηση τεχνικής μελέτης.

Για να προχωρήσει το έργο απαιτείται η εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης από μηχανικό και η υποβολή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας έχει ήδη ελέγξει τις διαδικασίες και διαπίστωσε ότι δεν υφίστανται νομικά εμπόδια για την προώθηση της πρωτοβουλίας. Σημειώνεται επίσης ότι οι ενέργειες για την προώθηση του θέματος είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι με ενημέρωση του δημάρχου Ανατολικής Σάμου, Πάρη Παπαγεωργίου.

Το ζήτημα έχει τεθεί προς συζήτηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για την προώθηση της σύνταξης συμβολαίων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα ανοίξουν τον δρόμο για την κατασκευή.

Στάδιο Κατάσταση Παραχώρηση εκτάσεων Δύο εκτάσεις παραχωρούνται δωρεάν με όρο 5 ετών Επιλογή τοποθεσίας Κλειδώνι, Ζερβού — κατάλληλο Νομικός έλεγχος Δεν εντοπίστηκαν νομικά εμπόδια Εκκρεμότητες Χαρακτηρισμός δρόμου πρόσβασης και τεχνική μελέτη

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς του νησιού, η κατασκευή ενός τοπικού σφαγείου σηματοδοτεί μείωση του κόστους μεταφοράς ζώων προς άλλες περιοχές και ενίσχυση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των δήμων, καθώς η έγκαιρη ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών βημάτων θα κρίνει την υλοποίηση εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι παραχωρητές.

Οι επόμενες ενέργειες θα καθορίσουν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: η εκπόνηση τεχνικής μελέτης, οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η σύναψη των συμβολαίων με τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Η τοπική κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς παραμένουν σε εγρήγορση για τις αποφάσεις που θα επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία και το κόστος παραγωγής στη Σάμο.