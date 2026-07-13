Αντιδράσεις στο Παλαιό Καρλόβασι μετά τον χορό εν μέσω πένθους για την Άννα Μαρία

Ο πατέρας της 15χρονης εξέφρασε δημόσια πικρία επειδή ο ετήσιος χορός του χωριού πραγματοποιήθηκε την ίδια εβδομάδα με το τραγικό δυστύχημα. Η οικογένεια ζήτησε μικρή αναβολή, η εκδήλωση έγινε κανονικά και η κηδεία της νεαρής θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Συγκλονισμός και διαφωνίες στο χωριό

Η κοινότητα του Παλαιού Καρλοβασίου βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με ένα συλλογικό πένθος που συνυπάρχει με την κανονικότητα των τοπικών εκδηλώσεων. Ο κ. Στέφανος Πανταζώνης, πατέρας της 15χρονης Άννας Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του επειδή ο παραδοσιακός ετήσιος χορός του χωριού πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, παρά το αίτημά του να αναβληθεί για λίγες ημέρες ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της κόρης του.

Σύμφωνα με τη δημόσια τοποθέτηση του πατέρα στο Facebook, είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου την αναβολή της εκδήλωσης «για λίγες ημέρες». Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική και, όπως ο ίδιος αναφέρει, ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να παρέμβει λόγω χορήγησης παράτασης ωραρίου από τον Δήμο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε συζητήσεις στην κοινότητα για την επικοινωνία ανάμεσα σε οικογένειες σε κατάσταση πένθους και τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων.

Η οικογένεια της νεαρής, με καταγωγή από το χωριό, έχει ήδη ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της ταφής της. Η σορός της Άννας Μαρίας θα βρίσκονται την Τρίτη 14 Ιουλίου στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 10:00 το πρωί, ενώ στις 11:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της Θέρμης. Η μητέρα, κα Γκεμετζή, ζητά από όσους θα παρευρεθούν να φορούν λευκή ενδυμασία, καθώς όπως επισημαίνει «η Άννα Μαρία μας ήταν ένας άγγελος».

«Ο πόνος είναι μεγάλος, έχασα το παιδάκι μου»

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους: ποιος αποφασίζει για την αναβολή ή τη ματαίωση κοινωνικών εκδηλώσεων όταν προκύπτει τραγωδία; Πώς διασφαλίζεται ο σεβασμός απέναντι σε οικογένειες σε πένθος χωρίς να επηρεάζεται δυσανάλογα η ζωή της υπόλοιπης κοινότητας; Στο Παλαιό Καρλόβασι, κάτοικοι που επικοινώνησαν με τη δημοσιογραφική ομάδα εκφράζουν διχογνωμία — κάποιοι θεωρούν ότι μια ολιγόημερη αναβολή θα ήταν ένδειξη σεβασμού, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι οι τοπικές εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες και στηρίζουν την κοινωνική ζωή του χωριού.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ οικογενειών, συλλόγων και δημοτικών αρχών σε περιόδους κρίσης. Για τους κατοίκους του Παλαιού Καρλοβασίου, το επόμενο διάστημα θα είναι περίοδος προσωπικού και συλλογικού αναστοχασμού, ενώ η τοπική ατζέντα θα περιλαμβάνει αναπόφευκτα συζητήσεις για την ευαισθησία και τον συντονισμό κατά την οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων όταν η κοινότητα βιώνει τραγικά γεγονότα.

Στοιχείο Λεπτομέρεια Ημερομηνία εκδήλωσης Σάββατο 11 Ιουλίου Αίτημα οικογένειας Αναβολή για λίγες ημέρες Κηδεία Τρίτη 14 Ιουλίου, εκκλησία Αγίων Αναργύρων (10:00), εξόδιος 11:00, ταφή Θέρμη

Η τοπική κοινότητα χωρίζεται ως προς την κατάλληλη αντίδραση σε περιόδους πένθους.

Η αστυνομία δεν επενέβη λόγω δημοτικού ωραρίου και αρμοδιοτήτων.

Η οικογένεια ζήτησε σεβασμό με την ενδυμασία των παρευρισκομένων στην κηδεία.

Οι επιπτώσεις για το Καρλόβασι και τα περίχωρα δεν περιορίζονται στο συναισθηματικό επίπεδο: τέτοια περιστατικά επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των κατοίκων προς θεσμούς και συλλογικά όργανα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για σαφείς διαδικασίες και ευαισθησία στην τοπική διοίκηση. Η κοινότητα θα παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις των αρμοδίων και τη στάση του συλλόγου, καθώς η συζήτηση περί μνήμης και σεβασμού παραμένει ανοιχτή.