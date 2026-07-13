Στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου το Samos Young Artists Festival: 7–14 Αυγούστου το πρόγραμμα

Το φεστιβάλ επιστρέφει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στο Πυθαγόρειο και φέρνει στη Σάμο μουσική δωματίου, τζαζ, chanson και ήχους της Ανατολικής Μεσογείου υπό τη διεύθυνση των Τιμόθεου Γαβριηλίδη-Πέτριν και Μάσα Ιλιάσοφ.

Επιστροφή στο Πυθαγόρειο για επτά βραδιές μουσικής

Από τις 7 έως τις 14 Αυγούστου το Samos Young Artists Festival θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου. Η διοργάνωση αξιοποιεί τον ιστορικό χώρο του θεάτρου για να προσφέρει στο κοινό της Σάμου και τους επισκέπτες μια σειρά συναυλιών που προωθούν την μουσική ακρόαση και τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών μουσικών παραδόσεων.

Το φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 2010 και φέτος συμπληρώνει 16 έτη παρουσίας, έχει αναπτύξει μια σταθερή εικόνα στον διεθνή μουσικό χάρτη, συνδέοντας αναγνωρισμένους καλλιτέχνες με νέους δημιουργούς. Η καλλιτεχνική διεύθυνση επανδρώνεται από τον διακεκριμένο τσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν και την πιανίστρια Μάσα Ιλιάσοφ, που αναδεικνύουν ένα ρεπερτόριο ενιαίο αλλά και πολυφωνικό.

"η Σάμος από μόνη της είναι ένα νησί με ξεχωριστή ταυτότητα"

Οι οργανωτές τονίζουν ότι ο συνδυασμός του τοπικού χαρακτήρα του νησιού, του ιστορικού σκηνικού και της προσήλωσης στην ποιότητα της μουσικής ακρόασης συμβάλλει στην επιτυχία της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα καλύπτει ποικίλα είδη και εποχές, με σκοπό να φέρει κοντά ακροατές και εκτελεστές σε ένα πιο εστιασμένο και ουσιαστικό πλαίσιο.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σάμου, το φεστιβάλ σηματοδοτεί μια ευκαιρία πολιτιστικής ανάτασης μέσα στο καλοκαίρι, ενώ παράλληλα ενισχύει την τουριστική κίνηση στην περιοχή του Πυθαγορείου.

Ημερομηνίες: 7–14 Αυγούστου

7–14 Αυγούστου Τοποθεσία: Αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου

Αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τιμόθεος Γαβριηλίδη-Πέτριν, Μάσα Ιλιάσοφ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεπερτόριο από τη μουσική δωματίου έως την τζαζ, τη γαλλική chanson και παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η πολυμορφία επιδιώκει όχι μόνο την αισθητική απόλαυση αλλά και τη δημιουργία καλλιτεχνικών διασυνδέσεων που υπερβαίνουν γεωγραφικά και χρονικά όρια.

Στοιχείο Πληροφορία Έναρξη 7 Αυγούστου Λήξη 14 Αυγούστου Χώρος Αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου Διεύθυνση Τιμόθεος Γαβριηλίδη-Πέτριν, Μάσα Ιλιάσοφ

Αν και το φεστιβάλ έχει διεθνή ακτινοβολία, η τοπική πλευρά παραμένει κεντρική: η στενή σχέση με τον χώρο, η ενεργή συμμετοχή τοπικών δομών και η παρουσία θεατών από το νησί και τα γειτονικά νησιά, καθιστούν τις εκδηλώσεις προσιτές και σημαντικές για την πολιτιστική ζωή της Σάμου. Οι διοργανωτές επιδιώκουν επίσης να ενσωματώσουν στο μέλλον επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασίες με σχολές και τοπικούς φορείς, ενισχύοντας το αποτύπωμα του φεστιβάλ στην κοινότητα.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις συναυλίες καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες έναρξης, καθώς οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων και διαφορετικές συνθήκες πρόσβασης σε σχέση με σύγχρονους χώρους. Το Samos Young Artists Festival παραμένει μία από τις βασικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού στη Σάμο, συνδέοντας τοπικό χαρακτήρα και διεθνή καλλιτεχνική ποιότητα.