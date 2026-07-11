Αντιδράσεις στη Σάμο για την προσωρινή μεταφορά άνω των 600 μεταναστών από την Κρήτη

Τοπικές αρχές εκφράζουν δυσφορία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 600 μεταφερθέντες από την Κρήτη φιλοξενούνται προσωρινά στην ελεγχόμενη δομή του νησιού για διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σάμο η πρόσφατη μεταφορά μεγάλου αριθμού μεταναστών από την Κρήτη στην ελεγχόμενη δομή του νησιού. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, κατά τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες περισσότεροι από 600 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στις νότιες ακτές της Κρήτης —κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου— μετακινήθηκαν στη Σάμο με μέσα του Λιμενικού και οδηγήθηκαν στη δομή με οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι τοπικοί φορείς και οι αρχές του νησιού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, επικαλούμενοι προηγούμενες διαβεβαιώσεις πως η συγκεκριμένη δομή δεν θα χρησιμοποιούνταν για μεταφορές ατόμων από άλλες περιφέρειες της χώρας. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει ότι η κίνηση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Αντίκτυπος στην καθημερινότητα και στη λειτουργία της δομής

Η δομή της Σάμου διαθέτει ευρύτερη δυναμικότητα και σύμφωνα με τα δεδομένα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 4.000 άτομα. Ωστόσο, τοπικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η επείγουσα μεταφορά δεσμεύει πόρους και υποδομές που προορίζονταν για τη διαχείριση των ήδη υπαρχουσών ροών και για υπηρεσίες που εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία.

Χρονικό διάστημα μετακινήσεων: περίπου δύο εβδομάδες .

. Αριθμός μεταφερθέντων: πάνω από 600 άτομα.

άτομα. Δυναμικότητα δομής: περίπου 4.000 θέσεις.

Δήλωση του υπουργείου και επόμενα βήματα

Το υπουργείο σημειώνει ότι η φιλοξενία στη Σάμο είναι βραχύβια και ότι, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι μεταφερόμενοι αναμένεται να προωθηθούν σε δομές της ηπειρωτικής χώρας. Οι τοπικοί φορείς, ωστόσο, ζητούν επίσημες εγγυήσεις για τη μη επανάληψη παρόμοιων μετακινήσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συμφωνία.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Για τους συμπολίτες, το ζήτημα αφορά την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, την αστυνόμευση των μετακινήσεων και την εικόνα του νησιού προς τους επισκέπτες και την τοπική οικονομία. Η τοπική διοίκηση καλείται να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη και να απαιτήσει σαφή σχέδια για την αποσυμφόρηση και την ομαλή διαχείριση των υπηρεσιών.

Στοιχείο Αριθμός / Περιγραφή Μεταφερθέντες Πάνω από 600 Χρονικό διάστημα Περίπου 2 εβδομάδες Δυναμικότητα δομής Περίπου 4.000 άτομα

Η κατάσταση παραμένει ρευστή μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής και την περαιτέρω μεταφορά των ατόμων στα κέντρα της ηπειρωτικής χώρας. Οι κάτοικοι αναμένουν σαφείς απαντήσεις από την κεντρική διοίκηση και ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις που θα αφορούν τη λειτουργία της δομής στο νησί.