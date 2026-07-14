Συζήτηση για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου στη συνάντηση Καλτάκη—Καραμανλή

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου συναντήθηκε στην Αθήνα με τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή και μετέφερε αιτήματα για στήριξη της νησιωτικής ανάπτυξης· προσκάλεσε τον κ. Καραμανλή να επισκεφθεί τη Σάμο για διάλογο με τοπικούς φορείς.

Συνάντηση στην Αθήνα με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιών

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Ιωάννη Καλτάκη και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η συνάντηση εστίασε στις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιών της περιφέρειας, με τον κ. Καλτάκη να μεταφέρει συγκεκριμένα αιτήματα και προτεραιότητες της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συνομιλίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την νησιωτική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινωνιών των νησιών. Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη για μακρόπνοες παρεμβάσεις και στήριξη από εθνικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικές δυσκολίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

«Σήμερα είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθώ, στην Αθήνα, με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.»

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Καλτάκης τόνισε ότι η συζήτηση ήταν «εκτενής και ουσιαστική», πως άντλησε «σημαντικά διδάγματα» από την εμπειρία του κ. Καραμανλή και υπέβαλε πρόσκληση για επίσκεψη στη Σάμο ώστε να διεξαχθεί συζήτηση με τοπικούς φορείς.

Θέματα που αναφέρθηκαν: νησιωτικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, εθνική στρατηγική.

νησιωτικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, εθνική στρατηγική. Αιτήματα: ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση για βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση για βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Πρακτικό βήμα: πρόσκληση προς τον κ. Καραμανλή για επίσκεψη στη Σάμο.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Σάμου και των υπόλοιπων νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τέτοιου είδους επαφές έχουν σημασία καθώς μπορούν να διευκολύνουν την προώθηση έργων και πολιτικών που επηρεάζουν την καθημερινότητα: υποδομές, μεταφορές, τουριστική ανάπτυξη και μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η πρόσκληση για επίσκεψη σηματοδοτεί την επιδίωξη μιας πιο άμεσης επαφής με τους φορείς της Σάμου, όπου θα μπορούσαν να παρουσιαστούν συγκεκριμένα προβλήματα και προτάσεις. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για να φανεί αν η συνάντηση θα οδηγήσει σε δεσμεύσεις ή σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα συνεργασίας.

Συμμετέχοντες Ρόλος Ιωάννης Γ. Καλτάκης Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Καραμανλής Πρώην Πρωθυπουργός

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην υλοποίηση της πρόσκλησης και στην πιθανότητα να ακολουθήσουν συναντήσεις με τοπικούς φορείς στη Σάμο, όπου θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και θα ζητηθούν δεσμεύσεις για χρηματοδοτήσεις ή πολιτικές παρεμβάσεις.

Για την τοπική κοινωνία, η παρακολούθηση των εξελίξεων και η πίεση προς τους αρμόδιους φορείς παραμένει αναγκαία, ώστε οι ανάγκες των νησιών να μεταφραστούν σε αποτελέσματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.