Σάμος σε επιφυλακή: ενισχυμένα μέτρα και αεροπορική επιτήρηση λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης — αυξημένες περιπολίες, drones, δεύτερο ελικόπτερο στο νησί και απαγορεύσεις σε δασικές περιοχές.

Έντονος συναγερμός για πυρκαγιές στο νησί

Η Σάμος βρίσκεται από σήμερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας εξαιτίας του συνδυασμού των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, που κατά τόπους φτάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την Περιφερειακή Ενότητα του νησιού.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς:

Αυξημένες δασικές και περιφερειακές πυροσβεστικές περιπολίες , συνολικά 18 σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

, συνολικά σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Συνεχής αεροπορική επιτήρηση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) .

. Σταθμεύει στο αεροδρόμιο της Σάμου δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο , κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, έως και την Παρασκευή.

, κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, έως και την Παρασκευή. Ενίσχυση περιπολιών τις απογευματινές ώρες με τη συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών και πλήρης στελέχωση των πυροφυλακίων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει επίσης μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή άλλα αίτια έναρξης πυρκαγιάς. Ειδικότερα, με αποφάσεις της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης εφαρμόζονται απαγορεύσεις και περιορισμοί για να μειωθεί ο κίνδυνος.

"απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, καθώς και κάθε μορφή καύσης."

Επιπλέον, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Σάμου απαγορεύεται κατά τις βραδινές ώρες η διέλευση, η παραμονή και η κατασκήνωση σε δασικές περιοχές, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πολιτικής προστασίας που εφαρμόζονται λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ταχύτερη ανίχνευση ενός εστιακού συμβάντος και στην άμεση αντιμετώπισή του ώστε να αποφευχθούν διασπορές σε κατοικημένες ζώνες. Η ύπαρξη δύο drones και του επιπλέον ελικοπτέρου βελτιώνει σημαντικά την δυνατότητα αεροπορικής εποπτείας και ταχείας επέμβασης.

Στοιχείο Πληροφορία Ανεμοι 7–8 μποφόρ Πυροσβεστικές περιπολίες 18 σε όλη την Π.Ε. Σάμου Αεροπορική επιτήρηση 2 drone και επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας: να αποφεύγουν εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες στην ύπαιθρο, να μην ανάβουν φωτιές και να μην κατασκηνώνουν σε δασικές περιοχές. Η συνεργασία των πολιτών είναι κρίσιμη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής στην Σάμο.

Για πράξεις παραβίασης των έκτακτων απαγορεύσεων προβλέπονται κυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι πολίτες καλούνται επίσης να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση ή πρόσθετα μέτρα.

Η ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης δείχνει την επιφυλακή των αρχών αλλά και την ευθύνη απέναντι στην αυξημένη επικινδυνότητα των ημερών. Οι τοπικές υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα και θα συνεχίσουν την επιτήρηση μέχρι να υποχωρήσει ο κίνδυνος.