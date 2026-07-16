Απάντηση Κικίλια για το υψηλό κόστος μεταφοράς: οι ναύλοι «διαμορφώνονται ελεύθερα»

Ο υπουργός Ναυτιλίας αιτιολογεί τη διαμόρφωση των ναύλων στη γραμμή Πειραιάς–Σάμος από τις εταιρείες, ενώ το Επιμελητήριο και βουλευτές καταγγέλλουν καθυστερήσεις και σημαντική αύξηση κόστους που επιβαρύνει το νησί.

Σε απάντηση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και αναφορών για το υψηλό κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων προς τη Σάμο, ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι οι τιμές των ναύλων στις συνδέσεις με τον Πειραιά καθορίζονται «ελεύθερα» από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και ότι το Κράτος δεν θέτει ανώτατο όριο τιμής.

«Οι ναύλοι στις γραμμές που συνδέουν τον Πειραιά με τη Σάμο διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και το κράτος δεν καθορίζει ανώτατη τιμή»

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση προέκυψε μετά από επιστολή του Επιμελητηρίου Σάμου (11 Ιουνίου), στην οποία περιγραφόταν η εικόνα ως «τριτοκοσμική»: φορτία που αποστέλλονται Δευτέρα–Τρίτη φτάνουν στη Σάμο την Τετάρτη το απόγευμα και η πλήρης τροφοδοσία των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας. Στην επιστολή επισημαίνονται επίσης αυξήσεις ναύλων, με άνοδο που αγγίζει το 12% από τις 16 Ιουνίου.

Στην κοινοβουλευτική διαδικασία ερωτήσεις και αναφορές υπέβαλαν τέσσερις βουλευτές, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο βασικά ζητήματα: τη διαφορά κόστους ανάμεσα στη Σάμο και γειτονικά νησιά και την προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία Blue Star στα επιδοτούμενα δρομολόγια σε σχέση με τις εμπορικές συνδέσεις των νησιών, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται λόγω τουρισμού.

Διαφορές κόστους και χρονολογίες

Στην απάντηση του υπουργείου υπενθυμίζεται το πλαίσιο που ισχύει από το 2002, με καθεστώς απελευθέρωσης για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στις αναφορές, το κόστος για ένα μέτρο φορτηγού προς Σάμο διαμορφώνεται στα 76,50 €, ενώ για Χίο και Μυτιλήνη αναφέρεται τιμή 49,18 €. Η διαφορά αυτή αποτελεί κεντρικό επιχείρημα της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για απαίτηση κινήσεων πολιτείας ή εταιρειών.

Γραμμή/Νησί Κόστος (μέτρο φορτηγού) Σάμος 76,50 € Χίος / Μυτιλήνη 49,18 €

Τα προβλήματα στην έγκαιρη τροφοδοσία, κατά το Επιμελητήριο, δεν αφορούν μόνο το κόστος αλλά και τη συχνότητα και τη διαχείριση των δρομολογίων, που έχουν άμεση επίπτωση σε εστίαση, σούπερ μάρκετ και προμηθευτές.

Αύξηση ναύλων περίπου 12% από 16/6.

από 16/6. Μετεωρική καθυστέρηση διανομών: παραδόσεις στον Πειραιά αρχές εβδομάδας, άφιξη Σάμου Τετάρτη απόγευμα.

Καταγγελίες για προτεραιοποίηση επιδοτούμενων δρομολογίων.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση επικαλείται το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ελεύθερη τιμολόγηση. Από την άλλη, τοπικοί φορείς και βουλευτές ζητούν πρακτικές λύσεις για τη μείωση κόστους και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δρομολογίων, ώστε να προστατευθεί η τοπική αγορά και η νησιωτική ζωή κατά την υψηλή περίοδο τουριστικής κίνησης.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Σάμου, τα επόμενα βήματα θα είναι κομβικά: παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από το υπουργείο, πιέσεις για επιπλέον εμπορικά δρομολόγια ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις και επαφή με τους μεταφορείς για διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας που να περιορίζουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική αλυσίδα εφοδιασμού.