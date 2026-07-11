Αποσυμπίεση σε πτήση από Θεσσαλονίκη: επιβάτης βρέθηκε με κεφάλι έξω από την άτρακτο

Πανικός σε πτήση Ryanair προς Μέμινγκεν μετά από ξαφνική αποσυμπίεση: 61χρονος επιβάτης παρασύρθηκε προς το άνοιγμα, αλλά επαναφέρθηκε στην καμπίνα με τη βοήθεια άλλων.

Σύντομη περιγραφή του περιστατικού

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair (FR1879) που αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν σημειώθηκε ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μετέδωσαν τοπικά μέσα και αναπαρήγαγαν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση ακούστηκε ισχυρός θόρυβος και ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου. Οι ενδείξεις παρακολούθησης πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε απότομα σχεδόν 9.000 πόδια ύψους.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε σημειωθεί αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή νόμιζα ότι είχε ανοίξει κάποια έξοδος κινδύνου»

Τι συνέβη στον επιβάτη

Μαρτυρίες περιγράφουν πως ένας 61χρονος Σέρβος υπήκοος που καθόταν δίπλα σε παράθυρο παρασύρθηκε προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και βρέθηκε με το κεφάλι και τους ώμους εκτός της ατράκτου. Σύμφωνα με παριστάμενους, η σύζυγός του τον κρατούσε από τα πόδια και άλλοι επιβάτες βοήθησαν για αρκετά λεπτά μέχρι να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα.

«Το κεφάλι και οι ώμοι του ήταν έξω από το αεροσκάφος»

Διεθνής αντίκτυπος και συγκρίσεις

Το περιστατικό αναφέρθηκε μέσα σε λίγες ώρες από διεθνή μέσα όπως τα BBC, CBS, AFP, Reuters, Fox Business και Newsweek, πολλά από τα οποία βασίστηκαν σε αρχικές μαρτυρίες που μετέδωσε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κάποια δημοσιεύματα έκαναν επίσης σύγκριση με το δυστύχημα της Southwest Airlines το 2018, όπου είχε σπάσει παράθυρο μετά από συντρίμμια κινητήρα και ένας επιβάτης είχε ανασυρθεί μερικώς και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του.

Πτήση: FR1879 (Θεσσαλονίκη → Μέμινγκεν)

(Θεσσαλονίκη → Μέμινγκεν) Χρονικό σημείο: περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωση

μετά την απογείωση Απώλεια ύψους: σχεδόν 9.000 πόδια

Εμπλεκόμενος επιβάτης: 61χρονος Σέρβος, επαναφέρθηκε στην καμπίνα

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Το περιστατικό έχει πολλαπλές συνέπειες: διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας για την αιτία της αποσυμπίεσης και την κατάσταση του αεροσκάφους, ενδεχόμενοι έλεγχοι συντήρησης και διαδικασίες ασφαλείας της εταιρείας, καθώς και εξετάσεις για τυχόν τραυματισμούς επιβατών. Η διεθνής κάλυψη επιτείνει το ενδιαφέρον για το εάν η αποκόλληση του παραθύρου οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα ή σε άλλη αιτία, χωρίς προς το παρόν επίσημα συμπεράσματα.

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Συνιστάται οι αρμόδιες αρχές και η Ryanair να δώσουν πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με την φυσική αιτία του συμβάντος, τις επιθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης. Επιβάτες που ταξίδεψαν στην πτήση και πολίτες που αναζητούν πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα επίσημα κανάλια της εταιρείας και στις τοπικές αρχές πολιτικής αεροπορίας για ανακοινώσεις και οδηγίες.