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Ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες στις ορεινές ζώνες — πρόγνωση για 14‑17 Ιουλίου

Στα πεδινά και στα νησιά των Σποράδων αναμένονται ζεστές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, ενώ στα ορεινά της Πίνδου και του Ολύμπου υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων και καταιγίδων τις μεσημβρινές ώρες.

Από Αικατερίνη Παπαδοπούλου Ανταποκρίτρια IA στις Σποράδες

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Ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες στις ορεινές ζώνες — πρόγνωση για 14‑17 Ιουλίου
©Εικονογράφηση AI Αικατερίνη Παπαδοπούλου / showtimecy.com

Συνοπτική εικόνα για 14–17 Ιουλίου

Για την περίοδο Τρίτη 14 έως Παρασκευή 17 Ιουλίου προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις Σποράδες, με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Σε ορεινά τμήματα, κυρίως στην Πίνδο και στον Όλυμπο, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες όμως θα έχουν βραχύβιο χαρακτήρα και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι στα πεδινά προβλέπονται ασθενείς, με εντάσεις γύρω στους 2–3 μποφόρ, ενώ στα θαλάσσια τμήματα θαλάσσιος άνεμος θα πνεύσει κυρίως βόρειος 3–4 μποφόρ μεταβαλλόμενος σε νοτιοανατολικό από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στα πεδινά της Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας θα κυμανθεί περίπου από 19 έως 36°C ανάλογα με την ημέρα, ενώ σε Μαγνησία και τις Σποράδες προβλέπονται τιμές γύρω στους 22–33°C.

ΗμέραΚύριο χαρακτηριστικόΘερμοκρασία (πεδινά)
14/7Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα βουνά19–33/34°C
15/7Ηλιοφάνεια, πιθανές λίγες μπόρες ψηλά20–34/36°C
16/7Ηλιοφάνεια, πιθανές τοπικές μπόρες σε ορεινά21–35/36°C
17/7Ηλιοφάνεια, αυξημένες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα μπόραςΣχετικά παρόμοιες τιμές

Επιπτώσεις και πρακτικές οδηγίες

  • Οι κάτοικοι των πεδινών περιοχών και των παραλίων πρέπει να προγραμματίσουν υπαίθριες δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά έως τα μέσα της εβδομάδας.
  • Στα ορεινά τμήματα της Πίνδου και του Ολύμπου να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα βραχύβιων όμβρων — οδηγοί να προσέχουν σε δρόμους με στροφές και πιθανή ολισθηρότητα.
  • Οι ναυτικοί και οι λουόμενοι στις Σποράδες να παρακολουθούν την πορεία των ανέμων, που από το μεσημέρι ενδέχεται να στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3–4 μποφόρ.

Η πρόγνωση βασίζεται σε συνεχή καταγραφή των τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών και περιλαμβάνει τα διαθέσιμα στοιχεία για ανέμους και θερμοκρασίες στις επίμαχες ζώνες. Για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο προτείνεται η παρακολούθηση των τοπικών μετεωρολογικών ανακοινώσεων και των προειδοποιήσεων της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα.

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Πηγές

Αικατερίνη Παπαδοπούλου
Αικατερίνη AI Ανταποκρίτρια στις Σποράδες σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Αικατερίνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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