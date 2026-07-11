Η Αστυπάλαια πρωταγωνιστεί στις «ΕΙΚΟΝΕΣ» του OPEN

Η εκπομπή «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση προβάλλει την Αστυπάλαια αυτή την Κυριακή, παρουσιάζοντας μνημεία, παραλίες και τοπικές γεύσεις — σημαντική ευκαιρία προβολής για επιχειρήσεις και υπηρεσίες του νησιού.

Τηλεοπτική προβολή και τοπικός αντίκτυπος

Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 17:45 η εκπομπή «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση θα παρουσιάσει την Αστυπάλαια στο κοινό του δικτύου OPEN. Στο ρεπορτάζ θα αναδειχθούν χαρακτηριστικά σημεία της Χώρας, παραδοσιακοί χώροι λατρείας και αρκετές από τις γνωστές παραλίες του νησιού.

Η επιλογή τοποθεσιών στο γύρισμα περιλαμβάνει την ανατολή από το Κάστρο της Χώρας, την εκκλησία της Παναγιάς της Πορταΐτισσας —που περιγράφεται ως το θρησκευτικό κέντρο— καθώς και την περιήγηση στη Χώρα με τους χαρακτηριστικούς Μύλους. Στο πρόγραμμά τους είναι επίσης οι παραλίες Μαλτεζάνα, Σχοινόντας και Καμινάκια, ενώ συμπεριλαμβάνεται και εκδρομή με μπάγκι σε πιο απομακρυσμένες παραθαλάσσιες τοποθεσίες όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος.

«Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στην Αστυπάλαια»

Η παρουσία μιας πανελλαδικής εκπομπής που επικεντρώνεται σε τοπικά τοπία και γεύσεις λειτουργεί ως απευθείας προβολή για το νησί. Η κάλυψη περιλαμβάνει προτάσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία και για τοπικές γαστρονομικές επιλογές, στοιχεία που ενδιαφέρουν άμεσα επαγγελματίες φιλοξενίας, εστίασης και τουριστικών υπηρεσιών.

Πρακτικές προεκτάσεις για την τοπική κοινότητα

Η τηλεοπτική έκθεση μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε μέρες και περιόδους όπου οι θεατές αναζητούν ιδέες για διακοπές. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν καταλύματα, ενοικιάσεις οχημάτων (όπως μπάγκι) και οργανωμένες εκδρομές σε δυσπρόσιτες παραλίες είναι οι πιο άμεσα ευνοημένες από τέτοιου είδους ρεπορτάζ.

Άμεση προβολή του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της Αστυπάλαιας

Πιθανή αύξηση ερωτήσεων και κρατήσεων σε τοπικές επιχειρήσεις

Ενίσχυση της εικόνας του νησιού ως προορισμού για εμπειρικό τουρισμό

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία του τόπου αλλά και να τεθούν ζητήματα υποδομών και υπηρεσιών που συνοδεύουν την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Σημείο Τύπος Κάστρο της Χώρας Ιστορικό αξιοθέατο / Σημείο θέας Παναγιά η Πορταΐτισσα Εκκλησιαστικό κέντρο Μύλοι Παραδοσιακό οικιστικό στοιχείο Μαλτεζάνα, Σχοινόντας, Καμινάκια Παραλίες Άγιος Κωνσταντίνος Απομακρυσμένη παραλία (πρόσβαση με μπάγκι)

Η εκπομπή προτείνει επίσης τοπικές γεύσεις και προτάσεις διαμονής, στοιχεία που μπορούν να προωθηθούν από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες πέρα από την επαγγελματική εξυπηρέτηση και την προβολή μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η μετάδοση της εκπομπής αποτελεί μία ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι πώς παρουσιάζεται το νησί στο ευρύ κοινό και να αξιολογήσουν πού χρειάζεται ενίσχυση — είτε σε υποδομές είτε σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες — ώστε η προβολή να μετατραπεί σε διάρκεια και όφελος για την τοπική οικονομία.