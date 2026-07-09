Χατζηδάκης: η Αθήνα ενισχύει τη θέση της σε διεθνές και αμυντικό πεδίο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπεραμύνεται της στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας συμφωνίες, οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και ενισχύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ως αποδείξεις βελτίωσης της θέσης της χώρας.

Ο απολογισμός της πολιτικής εξωτερικής και αμυντικής στρατηγικής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews μια συνολική αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής και των αμυντικών πρωτοβουλιών της χώρας, επιχειρώντας να αντικρούσει την άποψη ότι η Ελλάδα υφίσταται μονίμως διαρκείς ήττες στις περιφερειακές διενέξεις. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε σειρά πρωτοβουλιών και συμφωνιών που, κατά την κυβέρνηση, ενισχύουν τη θέση της χώρας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και στις διμερείς σχέσεις με μεγάλους συμμάχους.

Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε έμφαση σε τρεις άξονες: τις διπλωματικές οριοθετήσεις, τη διεύρυνση συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους και την αναβάθμιση των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα που, όπως είπε, αποδεικνύουν μετατόπιση της θέσης ισχύος υπέρ της Αθήνας.

«Η Ελλάδα κερδίζει, χωρίς φωνές και αντάρα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα»

Σημαντικά σημεία που ανέφερε ο αντιπρόεδρος περιλαμβάνουν:

την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο , η οποία, κατά την περιγραφή του, δημιουργεί προηγούμενο για μελλοντικές οριοθετήσεις·

και , η οποία, κατά την περιγραφή του, δημιουργεί προηγούμενο για μελλοντικές οριοθετήσεις· συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων πιστώνονται ενεργειακές συμφωνίες και η μεταφορά αμερικανικού αερίου μέσω της Αλεξανδρούπολης ·

· ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με εξοπλιστικά όπως τα Rafale και φρεγάτες, καθώς και συμφωνίες που προβλέπουν εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων σε νέα μαχητικά.

Στοιχεία χρονοδιαγράμματος και διμερών δεσμεύσεων

Στην ίδια συνέντευξη ο αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στην προοπτική απόκτησης F-35, επισημαίνοντας τα νομικά εμπόδια που σχετίζονται με ενδεχόμενη πώληση του συγκεκριμένου τύπου σε τρίτες χώρες, αλλά και την ελληνική προγραμματισμένη διαδικασία εισαγωγής του αεροσκάφους, με εκπαίδευση πιλότων και έναρξη παραλαβών το 2028. Σημείωσε ακόμα τη διπλή υπογραφή συμφώνου αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, που, κατά την κυβέρνηση, μεταφράζεται σε υποστήριξη από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις σε περίοδο κρίσης.

Θεματική Ενέργεια / Σημείο Οριοθετήσεις Συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο Ενέργεια Συμφωνίες για υδρογονάνθρακες και μεταφορά αμερικ. φυσικού αερίου Άμυνα Rafale, φρεγάτες, προγραμματισμός F-35 (παραλαβές από 2028) Διπλωματικές εγγυήσεις Δύο σύμφωνα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με Γαλλία

Ο αντιπρόεδρος τόνισε επίσης την αύξηση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ την τελευταία εβδοετία, στοιχείο που, όπως υποστήριξε, προσδίδει πρόσθετες δυνατότητες στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα και υποδομές χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριωθεί αυτή η εκτίμηση.

Η κυβερνητική γραμμή, όπως αποτυπώθηκε στη συνέντευξη, επιχειρεί να αντιπαραβάλλει μια μετρημένη διεθνή δράση και διπλωματικά επιτεύγματα έναντι αφηγήσεων που παρουσιάζουν τη χώρα ως συστηματικά αδύναμη στο εξωτερικό πεδίο. Η δημόσια συζήτηση για αυτά τα θέματα αναμένεται να συνεχιστεί, με κεντρικά ζητήματα την υλοποίηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και την αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων των διμερών συμβάσεων στην ασφάλεια και την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις που επικαλέστηκε ο αντιπρόεδρος θα αποτελέσουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς εμπλέκονται μεγάλα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, καθώς και δεσμεύσεις που απαιτούν διαρκή παρακολούθηση για την πλήρη εφαρμογή τους.