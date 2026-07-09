Διεθνής παιδική χορωδία στο Θέατρο Απόλλων: μουσική συνάντηση Γαλλίας και Σύρου στις 23 Ιουλίου

Η Ερμούπολη φιλοξενεί την παιδική χορωδία «Choeur d’enfants d’Île-de-France» σε συναυλία με την Παιδική‑Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων στο Θέατρο Απόλλων, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, ώρα 20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα εισιτήρια διατίθενται μέσω ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.

Πολιτιστική ανταλλαγή στο κέντρο της Ερμούπολης

Η Σύρος θα υποδεχθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 την παιδική χορωδία Choeur d’enfants d’Île-de-France σε μια κοινή εμφάνιση με την Παιδική‑Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων. Η εκδήλωση, που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης και διοργανώνεται από τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης με τη συμμετοχή της Ορχήστρας των Κυκλάδων.

Πρόκειται για μια πολιτιστική συνάντηση νέων φωνών από τη Γαλλία και το νησί μας, με πρόγραμμα αφιερωμένο στη χορωδιακή μουσική. Η παρουσία ξένης χορωδίας στο νησί ενισχύει την τοπική πολιτιστική ατζέντα κατά την καλοκαιρινή περίοδο και προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα διεθνές μουσικό γεγονός χωρίς να χρειαστεί ταξίδι στο εξωτερικό.

Ημερομηνία : Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 Ώρα : 20:30

: 20:30 Τόπος : Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη

: Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη Είσοδος: ελεύθερη (εισιτήρια διαθέσιμα μέσω ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου)

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου, η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για πολιτιστική αναβάθμιση της θερινής περιόδου και ενδυνάμωση των σχέσεων με ευρωπαϊκούς μουσικούς φορείς. Η συμμετοχή της τοπικής χορωδίας της Ορχήστρας των Κυκλάδων σηματοδοτεί την προσπάθεια να προωθηθεί το νεανικό καλλιτεχνικό δυναμικό του νησιού και να δοθούν ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών.

Στοιχείο Πληροφορία Διοργάνωση Δήμος Σύρου–Ερμούπολης / Ορχήστρα των Κυκλάδων Συμμετέχουσες χορωδίες Choeur d’enfants d’Île-de-France · Παιδική‑Νεανική Χορωδία Ορχήστρας των Κυκλάδων Είσοδος/Κρατήσεις Είσοδος ελεύθερη · εισιτήρια: ticketservices.gr & ταμείο Απόλλων

Αναμένεται η συναυλία να προσφέρει στον τοπικό πολιτιστικό χάρτη μια βραδιά προσανατολισμένη στα νεανικά φωνητικά σύνολα, με έμφαση στην καθαρότητα και τη ζωντάνια των παιδικών φωνών. Για φορείς του νησιού, εκπαιδευτικά ιδρύματα και γονείς, η εκδήλωση μπορεί να λειτουργήσει ως προτροπή για περαιτέρω συμμετοχή παιδιών σε μουσικά σχήματα και ως παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν την είσοδό τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ή να προσέλθουν νωρίτερα στο ταμείο του Θεάτρου Απόλλων. Η διεξαγωγή συναυλιών τέτοιου τύπου ενισχύει την πολιτιστική ζωή της Ερμούπολης και ενδυναμώνει την εικόνα της Σύρου ως κόμβου πολιτιστικών ανταλλαγών στο νότιο Αιγαίο.