Προτεινόμενα γυρίσματα σειράς του ΑΝΤ1 στο Δημαρχείο Ερμούπολης προς έγκριση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου–Ερμούπολης καλείται να αποφασίσει για την παραχώρηση του Δημαρχείου σε τηλεοπτική παραγωγή, με προγραμματισμένες επισκέψεις στο νησί και εμφανή προβολή της πόλης.

Σε συζήτηση στις 15 Ιουλίου η παραχώρηση χώρων του Δημαρχείου για γυρίσματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου–Ερμούπολης θα εξετάσει στις 15 Ιουλίου 2026 αίτημα της εταιρείας παραγωγής Pediο Productions για τη χρήση χώρων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης σε γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 με τίτλο εργασίας «Σπιλιάδες».

Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου Αλέξανδρου Αθανασίου, η παραγωγή σχεδιάζει δύο έως τρεις επισκέψεις στο νησί στο διάστημα 20–26 Ιουλίου 2026, με την προτεινόμενη ημερομηνία για τα γυρίσματα στο Δημαρχείο να είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Η πρόταση δεν έχει ακόμη εγκριθεί και θα τεθεί προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι χώροι που ζητούνται συγκεκριμένα είναι:

το αίθριο (κεντρική εσωτερική αυλή),

(κεντρική εσωτερική αυλή), η κεντρική είσοδος και ο προαύλιος χώρος ,

και ο , μία αίθουσα για σκηνές βράβευσης, με προτεινόμενη την Αίθουσα Συνεδριάσεων.

Στο έγγραφο της εισήγησης αναφέρεται επίσης ότι για τα εσωτερικά σκηνικά, όπως γραφεία και άλλες αίθουσες, η παραγωγή προτίθεται να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει ειδικά στούντιο στην Αθήνα, οπότε δεν προβλέπεται μετατροπή ή χρήση των υπολοίπων εσωτερικών χώρων του Δημαρχείου.

Αίτημα παραγωγής Προτεινόμενη ημερομηνία Αίθριο (εσωτερική αυλή) 25/7/2026 Κεντρική είσοδος / προαύλιο 25/7/2026 Αίθουσα Συνεδριάσεων (σκηνή βράβευσης) 25/7/2026

Η παραγωγή έχει επιλέξει τη Σύρο ως έναν από τους βασικούς τόπους εξωτερικών γυρισμάτων και, κατά την εισήγηση, το νησί αναμένεται να εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό στη σειρά. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί γραπτώς για τον σεβασμό της ιστορίας, του χαρακτήρα και της καθημερινότητας της πόλης, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση.

Η πρόταση εντάσσεται χρονικά στο επετειακό έτος των 200 χρόνων της Ερμούπολης, γεγονός που τονίζεται στην εισήγηση ως στοιχείο με πιθανή προστιθέμενη αξία για την προβολή της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα που θα κληθεί να αξιολογήσει το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν:

τη διαχείριση επισκεψιμότητας και κυκλοφορίας την ημέρα των γυρισμάτων,

τις εγγυήσεις για τη διαφύλαξη των χώρων και της αρχιτεκτονικής αρτιότητας,

τη δυνατότητα προβολής της τοπικής ταυτότητας και τυχόν οικονομικό όφελος για το νησί.

Αν η απόφαση είναι θετική, η παρουσία κινηματογραφικής παραγωγής στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης αναμένεται να φέρει αυξημένη κίνηση σε επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης και των υπηρεσιών, αλλά και να δημιουργήσει στιγμιακές δυσκολίες όσον αφορά στη στάθμευση και την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους. Αντίθετα, η μη έγκριση θα διαφυλάξει την κανονική λειτουργία του Δημαρχείου χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Η τελική απόφαση θα κρίνει και τον βαθμό εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας — είτε ως θετική ευκαιρία προβολής, είτε ως αιτία προσωρινών περιορισμών στην καθημερινότητα των κατοίκων — και αναμένεται με ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες πολιτισμού και φιλοξενίας στην Ερμούπολη.

Η τελική παραχώρηση των χώρων εξαρτάται αποκλειστικά από την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου.