Μαζική διαμαρτυρία στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Crown Iris παρά την αστυνομική καταστολή

Πολλές εκατοντάδες κάτοικοι και τοπικές συλλογικότητες διαδήλωσαν στη Σύρο ενάντια στην προσέγγιση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιώντας κινητοποίηση παρά τους περιορισμούς και την ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Δυναμική παρουσία κατοίκων και τοπικών συλλόγων στην πλατεία Μιαούλη

Στη Σύρο πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, σε συνέχεια των αντιπολεμικών δράσεων που διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα την 7η Ιουλίου. Παρά την έντονη αστυνομική παρουσία και τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις, κάτοικοι διαφορετικών ηλικιών και τοπικά σχήματα κατέβηκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν ειρηνικά.

Από νωρίς το πρωί ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Μιαούλη, όπου είχε οριστεί η προσυγκέντρωση που τελικά επιτράπηκε από τις αρχές. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη να παραμείνουν στον δρόμο έως ότου φανεί ξεκάθαρα το μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και η αντίθεση στον πόλεμο.

«Ό,τι και να κάνει η αστυνομία, η Σύρος λέει όχι στη γενοκτονία»

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκε ένταση όταν ομάδα Ισραηλινών τουριστών κινήθηκε προκλητικά προς τους συγκεντρωμένους, συνοδευόμενη από αστυνομικές δυνάμεις, με βρισιές και χειρονομίες. Παρ' όλα αυτά οι διαδηλωτές παρέμειναν στη θέση τους και συνέχισαν την κινητοποίηση χωρίς να την εγκαταλείψουν.

Η παρουσία διμοιριών ΜΑΤ και δυνάμεων ΟΠΚΕ, που μεταφέρθηκαν στο νησί από την Αθήνα, ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι τοπικοί φορείς και συλλογικότητες υπογράμμισαν ότι οι περιορισμοί στη δυνατότητα συγκέντρωσης και η αυξημένη αστυνομική δύναμη δεν απέτρεψαν την έκφραση της τοπικής κοινωνίας.

Κύριο αίτημα : καταδίκη των πολεμικών ενεργειών και στήριξη των πολιτών που πλήττονται.

: καταδίκη των πολεμικών ενεργειών και στήριξη των πολιτών που πλήττονται. Συμμετοχή : κάτοικοι και τοπικές συλλογικότητες.

: κάτοικοι και τοπικές συλλογικότητες. Αντίδραση: διαμαρτυρίες παρά τους περιορισμούς και την αστυνομική παρουσία.

Στοιχείο Περιγραφή Πλοίο Crown Iris (ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο) Τοποθεσία συγκέντρωσης Πλατεία Μιαούλη, Σύρος Αστυνομικές δυνάμεις ΜΑΤ, ΟΠΚΕ (μεταφέρθηκαν από Αθήνα)

Η κινητοποίηση στη Σύρο ανέδειξε την ένταση μεταξύ των τοπικών αλληλέγγυων πρωτοβουλιών και της στάσης των αρχών απέναντι στις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Για τους κατοίκους του νησιού η συγκέντρωση αποτέλεσε δείγμα συλλογικής έκφρασης και αντίστασης απέναντι σε γεγονότα που θεωρούνται ανεπίτρεπτα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Η τοπική κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση για τη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, σημειώνοντας την ανάγκη για σεβασμό στο δικαίωμα της συνάθροισης και την προστασία της δημόσιας τάξης με τρόπο που δεν περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης.