Το Ράλλυ Αιγαίου επιστρέφει: η Σύρος ξαναγίνεται στάση του ιστορικού αγώνα μετά από 17 χρόνια

Για πρώτη φορά από το 2009 το Ράλλυ Αιγαίου περιλαμβάνει και πάλι τον Φοίνικα Σύρου στη διαδρομή του, σε μια διοργάνωση με 63 χρόνια ιστορίας που αναμένεται να φέρει ιστιοπλοϊκά πληρώματα, κινητικότητα στο νησί και συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό.

Εκκίνηση από το Φάληρο και στάση στον Φοίνικα Σύρου

Το 63ο Ράλλυ Αιγαίου θα διασχίσει και πάλι τη διαδρομή που εκκίνησε το 1964, με πρώτο σταθμό τον Φοίνικα Σύρου, μετά από 17 χρόνια απουσίας του νησιού από τον αγώνα. Η αφετηρία του αγώνα είναι προγραμματισμένη στο θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» στο Φάληρο και η επιστροφή θα γίνει στο γραφικό ψαροχώρι της Ερμούπολης, για τερματισμό στις Κυκλάδες.

Ο αγώνας οργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, που παραδοσιακά παρέχει συνοδεία και υποστήριξη στη διοργάνωση. Η συνολική διαδρομή που θα διανυθεί αγγίζει τα 300 ναυτικά μίλια, σε μία πανομοιότυπη διαδρομή που ακολουθεί ιστορικό πλαίσιο του θεσμού.

Το πρόγραμμα και οι βασικές ημερομηνίες

Ημέρα Ενέργεια Παρασκευή 17/7 Συγκέντρωση κυβερνητών (19:00) — υποδοχή πληρωμάτων (20:00) στο κτήριο του ΠΟΙΑΘ Σάββατο 18/7 1η ιστιοδρομία: Φάληρο–Φοίνικας Σύρου, 100 ν.μ., εκκίνηση 11:00 Κυριακή 19/7 Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας (συνέχιση εκδηλώσεων και ιστιοδρομιών)

Το Ράλλυ Αιγαίου χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο σχολείο» της ελληνικής ιστιοπλοΐας, καθώς κατά τη διάρκεια των περισσότερων από έξι δεκαετιών λειτουργίας του έχει διαμορφώσει και αναδείξει ιστιοπλόους που στη συνέχεια διακρίθηκαν σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Τι σημαίνει για τη Σύρο

Η επάνοδος του αγώνα στο λιμάνι του Φοίνικα έχει πολλαπλές πρακτικές επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις:

Αύξηση επισκεπτών και πληρωμάτων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εστίασης και καταλύματα.

Ανάγκη επιχειρήσεων και δημοτικών υπηρεσιών για συντονισμό σε θέματα ελλιμενισμού και κυκλοφορίας.

Ενίσχυση της τοπικής ναυτικής κουλτούρας και ευκαιρίες για ανανέωση της προβολής του νησιού ως αθλητικού προορισμού.

Για τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών και τους επαγγελματίες της θάλασσας, η συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό προσδίδει επιπλέον αίσθημα ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης στις ημέρες του αγώνα.

Η διοργάνωση αναμένεται να κινητοποιήσει τόσο εθελοντές όσο και φορείς του νησιού, ενώ η τοπική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από τη συγκέντρωση πληρωμάτων και θεατών που θα επισκεφθούν τη Σύρο κατά τη διάρκεια της ιστιοδρομίας και των παράλληλων εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ώρες και τις λεπτομέρειες των ιστιοδρομιών από τις ανακοινώσεις του ΠΟΙΑΘ και του Πολεμικού Ναυτικού.