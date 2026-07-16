Η Σύρος στα καρέ της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες»

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή «Σπιλιάδες», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, επέλεξε τη Σύρο για τα γυρίσματά της, με την πρώτη δράση της ιστορίας να τοποθετείται στο νησί το 1962. Ο Δήμος και το Τμήμα Τουρισμού συνεργάζονται με την παραγωγή.

Η επιλογή της Σύρου και η τοπική συνεργασία

Η παραγωγή της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Σπιλιάδες» επέλεξε τελικά τη Σύρο για τα γυρίσματά της, μετά από ρεπεράζ που πραγματοποίησε ο σκηνοθέτης Γιώργος Παπαβασιλείου και η ομάδα του. Η υπόθεση της σειράς ξεκινά στο νησί το 1962, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αναζήτηση τοποθεσιών με αρχιτεκτονικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της εποχής.

Κατά την επίσκεψη της ομάδας έγιναν περιηγήσεις σε χαρακτηριστικά σημεία της Ερμούπολης και σε άλλες περιοχές του νησιού, προκειμένου να εντοπιστούν κτίρια και τοπία που διατηρούν τον χαρακτήρα της δεκαετίας του 1960. Μετά την ολοκλήρωση του ρεπεράζ, η παραγωγή κατέληξε στην απόφαση να πραγματοποιήσει στη Σύρο τα γυρίσματα της σειράς.

Τι σημαίνει για το νησί

Η παρουσία μιας τηλεοπτικής παραγωγής εποχής έχει πολλαπλές επιπτώσεις για τη Σύρο: από την άμεση οικονομική κίνηση που φέρνουν οι ομάδες σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις, έως τη μακροπρόθεσμη προβολή του νησιού σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης και το Τμήμα Τουρισμού καλωσόρισαν τους συντελεστές και, όπως αναφέρεται, βρίσκονται σε συνεργασία με την παραγωγή, προσφέροντας υποστήριξη για την ομαλή πραγματοποίηση των γυρισμάτων.

Η ιστορία και η πηγή της έμπνευσης

Οι «Σπιλιάδες» βασίζονται στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου. Η πλοκή ξεκινά με την εξαφάνιση μιας γυναίκας στη θάλασσα κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας το 1962 και την προσπάθειά της να ζήσει νέα ζωή χωρίς μνήμη και με διαφορετική ταυτότητα. Η επιλογή της Σύρου ως τόπου εκκίνησης της αφήγησης δικαιολογείται από τα διατηρημένα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του νησιού που ταιριάζουν στην εποχή της ιστορίας.

Παραγωγή: ΑΝΤ1

ΑΝΤ1 Σκηνοθέτης: Γιώργος Παπαβασιλείου

Γιώργος Παπαβασιλείου Βιβλίο πηγής: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου Χρονική τοποθέτηση ιστορίας: 1962

Πρακτικά για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι και οι τοπικές επιχειρήσεις που πιθανόν ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν ή να συνεργαστούν με την παραγωγή καλό είναι να επικοινωνήσουν με τον Δήμο και το Τμήμα Τουρισμού, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επικοινωνία με την παραγωγή. Η κινητοποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προσφορά χώρων, υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος σειράς Σπιλιάδες Δίκτυο ΑΝΤ1 Τοποθεσία γυρισμάτων Σύρος (Ερμούπολη και άλλες περιοχές)

Η επιλογή της Σύρου αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Η παρουσία της παραγωγής αναμένεται να φέρει τόσο βραχυχρόνια οφέλη όσο και διαρκή προβολή όταν η σειρά προβληθεί στο πανελλήνιο κοινό.