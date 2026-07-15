Πρόσκληση για 1,54 εκατ.€ στις Κυκλάδες: αιτήσεις από ΟΤΑ, φορείς και συλλόγους

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ανοίγει την 1η πρόσκληση για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη 1.536.000€. Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, δημόσιοι φορείς και τοπικοί σύλλογοι — η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά στις 17/7/2026.

Πρόσκληση και δικαιούχοι

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δημοσιοποίησε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού και οι φορείς τους

Τοπικοί φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Τοπικοί σύλλογοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Πόροι και κατανομή

Η συνολική ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 1.536.000,00€. Η κατανομή ανά υπο-παρέμβαση βρίσκεται συγκεντρωμένη στη συνέχεια και περιλαμβάνει έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, υποδομές μικρής κλίμακας, πολιτιστικές δράσεις και πράσινες υποδομές.

Υπο-παρέμβαση Ενδεικτική κατανομή (€) Ένταση ενίσχυσης Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα) 235.000,00 100% Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση φτώχειας, ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών 155.000,00 100% Έργα υποδομών μικρής κλίμακας 155.000,00 100% Υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες 160.000,00 100% Πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις 60.000,00 75% Μελέτες, υπηρεσίες και υποδομές για πολιτιστική κληρονομιά 331.000,00 100% Έργα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος 275.000,00 100% Πράσινες υποδομές για πρόληψη/αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων 165.000,00 100%

Διαδικασία υποβολής και χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΚΑΠ. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται για την 17/7/2026. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συνοδεύσουν την αίτηση με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τοπικές επιπτώσεις και προτεραιότητες

Η πρόσκληση στοχεύει σε παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για τους κατοίκους των Κυκλάδων, μεταξύ άλλων:

βελτίωση υπηρεσιών παιδείας και φροντίδας (π.χ. παιδικοί σταθμοί),

συντήρηση και αναβάθμιση χώρων άθλησης και πολιτισμού,

προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

επιδότηση έργων πρόληψης φυσικών κινδύνων μέσω «green infrastructure».

Για τη Σύρο, ως πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων, οι διαθέσιμοι πόροι παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης μικρών έργων υποδομής και δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα — από μικρές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους μέχρι υποστήριξη εκδηλώσεων και μελετών για την πολιτιστική κληρονομιά.

Σημειώσεις για ενδιαφερόμενους

Οι φορείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα τεχνικά/νομικά έντυπα στην πλατφόρμα ΟΠΣΚΑΠ, ώστε να εξασφαλίσουν τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων και την πλήρη τεκμηρίωση των έργων. Η έγκαιρη προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα κρίνει την επιτυχία της υποψηφιότητας.