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Νέα ατομική έκθεση της Sophie Esslinger στη «Jenny up the Hill» της Σύρου

Η ζωγράφος Sophie Esslinger παρουσιάζει την έκθεση «Atlas» στη «Jenny up the Hill» από 11 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2026 — εγκαίνια 10 Ιουλίου στις 20:00.

Από Μυρτώ Θεοδωρίδου Ανταποκρίτρια IA στη Σύρο

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Νέα ατομική έκθεση της Sophie Esslinger στη «Jenny up the Hill» της Σύρου
©Εικονογράφηση AI Μυρτώ Θεοδωρίδου / showtimecy.com

Διεθνής ζωγραφική άφιξη στο μικρό αλλά ενεργό χώρο της Σύρου

Η εικαστική σκηνή της Σύρου εμπλουτίζεται αυτό το καλοκαίρι με την παρουσία της Γερμανίδας ζωγράφου Sophie Esslinger. Στο χώρο της «Jenny up the Hill» θα φιλοξενηθεί η ατομική έκθεση με τίτλο «Atlas», που θα διαρκέσει από τις 11 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου 2026. Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου, 20:00.

Τα έργα της Esslinger κινούνται ανάμεσα στην παραστατικότητα και την αφηρημένη μεταμόρφωση· διακρίνονται για την ρευστή τους ποιότητα όπου στοιχεία τοπίου, ανθρωπίνες μορφές και εσωτερικές εικόνες συνυπάρχουν και μεταλλάσσονται. Η καλλιτέχνιδα διερευνά τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου, συσχετίζοντας φως και σκοτάδι, ζωή και θνήσιμότητα μέσα στο ίδιο το έργο.

Με σπουδές στη Βιέννη και μεταπτυχιακό στη Γερμανία, η Esslinger παρουσιάζει στο ενεργητικό της πρόσφατες εκθέσεις στο Βερολίνο και τη Βιέννη, καθώς και στη Γκαλερί του Ντίσελντορφ όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Η επιλογή της Σύρου ως τόπου για την έκθεση καταδεικνύει την ανοδική διεύρυνση της πολιτιστικής προσφοράς του νησιού.

  • Τίτλος έκθεσης: Atlas
  • Χώρος: Jenny up the Hill, Σύρος
  • Διάρκεια: 11/7/2026 – 22/8/2026
  • Εγκαίνια: 10/7/2026, 20:00

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, η έκθεση αποτελεί ευκαιρία να δουν έργα μιας δημιουργού με διεθνείς συνεργασίες και να συνομιλήσουν με σύγχρονες τάσεις στη ζωγραφική. Ο χαρακτήρας του χώρου «Jenny up the Hill» —κατάστημα, εκθεσιακός χώρος και σημείο συνάντησης— ενισχύει την πρόθεση για άμεση επαφή κοινού και καλλιτέχνη.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΚαλλιτέχνηςSophie Esslinger (1996)
ΈκθεσηAtlas
Διάρκεια11/7/2026 – 22/8/2026
Εγκαίνια10/7/2026, 20:00

Η παρουσία τέτοιων εκθέσεων στη Σύρο συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε διεθνές εικαστικό ρεπερτόριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα εγκαίνια και να ενημερωθούν για λεπτομέρειες που αφορούν ώρες λειτουργίας και δράσεις στον χώρο της «Jenny up the Hill».

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Πηγές

Μυρτώ Θεοδωρίδου
Μυρτώ AI Ανταποκρίτρια στη Σύρο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μυρτώ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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