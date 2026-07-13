Ερμούσια: masterclasses στη Σύρο με υποτροφίες για πέντε μουσικούς από το νησί

Το πρόγραμμα «Ερμουσία» φέρνει στην Ερμούπολη εκπαιδευτικά masterclasses μουσικής και έρευνας, 13–15 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα «Γιάννης Ρίτσος», με πλήρη κάλυψη διδάκτρων για 12 συμμετέχοντες και χορηγούμενες θέσεις ταξιδιού και διαμονής για πέντε μουσικούς (τρεις από τη Σύρο).

Τοπική πρωτοβουλία για μουσική έρευνα και πρακτική

Το Ίδρυμα Χουρμουζίου-Παπαϊωάννου (ΙΧΠΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών (ΚΕΤΩΑ) και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), ανακοινώνει την πρωτοβουλία «Ερμουσία», που περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά masterclasses με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου αιώνα.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στις 13–15 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αίθουσα «Γιάννης Ρίτσος» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου. Το δεύτερο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 5–7 Νοεμβρίου 2026, στην Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών.

Εισηγητές στα δύο masterclasses είναι η μουσικολόγος και διευθύντρια του ΚΕΤΩΑ, Στέλλα Κουρμπανά, και ο μουσικός και συνεργάτης-ερευνητής του ΚΕΤΩΑ, Πέτρος Στεργιόπουλος. Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως σε μουσικούς, αποφοίτους ωδείων και μουσικών σχολών, καθώς και σε μουσικολόγους και ερευνητές. Δεκτοί μπορούν να γίνουν και τελειόφοιτοι των σχετικών σχολών και τμημάτων πανεπιστημίων με αντικείμενο τη μουσική ερμηνεία και την έρευνα.

Θέσεις συμμετοχής: δώδεκα (12) συνολικά, με πλήρη κάλυψη του κόστους παρακολούθησης μέσω της χορηγίας του ΙΧΠΑ.

δώδεκα (12) συνολικά, με πλήρη κάλυψη του κόστους παρακολούθησης μέσω της χορηγίας του ΙΧΠΑ. Υποτροφίες για έξοδα ταξιδιού και διαμονής: πέντε (5) μουσικοί — τρεις (3) από την Ερμούπολη και δύο (2) από την Αθήνα.

πέντε (5) μουσικοί — τρεις (3) από την Ερμούπολη και δύο (2) από την Αθήνα. Όργανα για τις υποτροφίες: Φλάουτο, δύο βιολιά, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο.

Φλάουτο, δύο βιολιά, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Θεματικό αντικείμενο: μαθήματα μουσικής δωματίου για το έργο «Potpuri- Flora Mirabilis» του Γ. Νομικού (συντεθειμένο στη Σύρο το 1894) και επιλογές έργων ή συνόλων που θα επιλεγούν από τους συμμετέχοντες.

Η πρωτοβουλία παρέχει ειδική ευκαιρία για νέους μουσικούς της Σύρου: πέρα από την δωρεάν παρακολούθηση, τρεις συριανοί θα λάβουν επιπλέον υποτροφία για ακτοπλοϊκά και διαμονή, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβασή τους σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία σε έργα συνδεδεμένα με την τοπική μουσική παράδοση.

Εποχικότητα Ημερομηνίες Τοποθεσία Καλοκαίρι/Φθινόπωρο 13–15 Σεπ 2026 Αίθουσα «Γ. Ρίτσος», Πνευματικό Κέντρο Σύρου Φθινόπωρο 5–7 Νοε 2026 Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», Ωδείο Αθηνών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων παρέχονται στην ειδική σελίδα του προγράμματος: https://plagiavlia.wixsite.com/ermousia, καθώς και στη σελίδα του εγχειρήματος στο Facebook.

Για την τοπική κοινωνία, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια επένδυση στην πολιτιστική μνήμη της Ερμούπολης και στην ανάπτυξη νέων μουσικών δεξιοτήτων στο νησί. Οι συμμετέχοντες από τη Σύρο θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ρεπερτόριο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της μουσικής ζωής της πόλης, να συνεργαστούν σε σύνολα δωματίου και να δικτυωθούν με ερευνητές και εκπαιδευτές του Ωδείου Αθηνών.

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, οι ενδιαφερόμενοι μουσικοί και ερευνητές καλούνται να ενημερωθούν άμεσα και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την προθεσμία.