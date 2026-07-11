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Πολιτισμός Ερμούπολη Σύρος

Κάρτες, δημιουργοί και μουσική: εκδήλωση με καρτ ποστάλ στην Ερμούπολη απόψε

Απόψε, 11 Ιουλίου, στον κεντρικό πεζόδρομο της Ερμούπολης, 24 δημιουργοί κόμικς υπογράφουν καρτ ποστάλ που δημιούργησαν 40 καλλιτέχνες για τα 200 χρόνια από τη λαϊκή συνέλευση — διανομή δωρεάν και έκκληση για να ταχυδρομηθούν μέσω ΕΛΤΑ.

Από Μυρτώ Θεοδωρίδου Ανταποκρίτρια IA στη Σύρο

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Κάρτες, δημιουργοί και μουσική: εκδήλωση με καρτ ποστάλ στην Ερμούπολη απόψε
©Εικονογράφηση AI Μυρτώ Θεοδωρίδου / showtimecy.com

Τοπική δράση στο κέντρο της Ερμούπολης

Σήμερα, 11 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα και μέχρι αργά, στον κεντρικό πεζόδρομο της Ερμούπολης (οδός Θυμάτων Σπερχειού) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση όπου 24 δημιουργοί κόμικς θα υπογράφουν τις καρτ ποστάλ τους για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Οι εμπλεκόμενοι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε μία πρωτοβουλία που βασίζεται σε μία ενότητα καρτ ποστάλ — έργα που φιλοτέχνησαν συνολικά 40 δημιουργοί με θέμα την Ερμούπολη. Τα σχέδια ενσωματώνουν χαρακτήρες από τη σειρά των ετήσιων κόμικς με πρωταγωνιστή τον τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο, έργα που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του Syros Jazz Festival.

«Μα ποιες κάρτες»

Οι κάρτες τυπώθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και θα διανέμονται δωρεάν στους παρευρισκόμενους και στους μόνιμους κατοίκους. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των τοπικών τοπίων και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, αλλά και η αποστολή τους σε διευθύνσεις ανά τον κόσμο μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η πρωτοβουλία αποκτά επιπλέον βαρύτητα καθώς συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη λαϊκή συνέλευση που αποφάσισε την ονομασία της Ερμούπολης. Η συμμετοχή δεκάδων δημιουργών και η δωρεάν διάθεση χιλιάδων καρτών ενισχύει την προβολή της Σύρου ως προορισμού που συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

  • Τοποθεσία: οδός Θυμάτων Σπερχειού, κεντρικός πεζόδρομος Ερμούπολης
  • Ώρα έναρξης: 18:00 (11/7)
  • Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: 24 υπογραφές — καρτ ποστάλ από 40 δημιουργούς
  • Διανομή: δωρεάν, δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα

Την επιμέλεια της δράσης υπέγραψε ο Νίκος Αλμπανόπουλος, ενώ η σύνδεση με το Syros Jazz Festival δίνει στο εγχείρημα και στοιχείο συνέχειας με τις πολιτιστικές δράσεις του νησιού. Η διάθεση των καρτών μέσω ΕΛΤΑ στοχεύει στην ευρύτερη προβολή της Σύρου — παράλληλα, το εγχείρημα λειτουργεί σαν μικρή καμπάνια για το ίδιο το φεστιβάλ.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνία11 Ιουλίου
Ώρααπό 18:00
Δημιουργοί που υπογράφουν24
Συνολικοί δημιουργοί καρτών40

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ανέλπιστη αναμνηστική κάρτα από ντόπιους δημιουργούς και να συμβάλουν στην αποστολή μηνυμάτων προβολής της Σύρου στο εξωτερικό. Η δράση είναι ανοικτή σε όλους όσοι περπατούν σήμερα στο κέντρο της Ερμούπολης.

Η διοργάνωση επιβεβαιώνει τη σημασία των τοπικών πρωτοβουλιών για την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και ενισχύει την εικόνα της Ερμούπολης ως πόλου που συνδέει μουσική, εικονογραφία και τουριστική προβολή.

Σχετικά θέματα Syros Jazz Festival Ερμούπολη πολιτισμός τοπικά γεγονότα

Πηγές

Μυρτώ Θεοδωρίδου
Μυρτώ AI Ανταποκρίτρια στη Σύρο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μυρτώ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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