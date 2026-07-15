Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης από τον Σύνδεσμο Συριανών

Ο Σύνδεσμος Συριανών κυκλοφόρησε ειδική επετειακή έκδοση 20 σελίδων για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, με στόχο την τεκμηρίωση της τοπικής ιστορίας και την ενημέρωση των νεότερων γενιών.

Σημείο αναφοράς για την τοπική μνήμη

Μία νέα επετειακή έκδοση, αφιερωμένη στην ιστορία και την πορεία της Ερμούπολης, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Συριανών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Η έκδοση, μεγέθους Α4 και συνολικής έκτασης 20 σελίδων, περιγράφει τους βασικούς σταθμούς της δημιουργίας και της ανάπτυξης της Ερμούπολης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Βαφίας, τόνισε τον χαρακτήρα της πόλης και το ρόλο που διαδραμάτισε στην νεότερη Ελλάδα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους των αρχών, φορέων και πλήθος κόσμου.

«Η ιστορία της Ερμούπολης ξεκινάει σαν παραμύθι και στη συνέχεια έχει επικό χαρακτήρα»

Η έκδοση επιχειρεί να καταγράψει την πορεία της Ερμούπολης από την ίδρυσή της από πρόσφυγες του 19ου αιώνα έως την κατοχύρωσή της ως μεγάλο εμπορικό, ναυτιλιακό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο. Ο Σύνδεσμος, με ιστορία 126 ετών, έχει διαχρονική παρουσία στην υποστήριξη πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δράσεων και είχε αναγνωριστεί επίσημα: το 2020 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του.

Σκοπός και αξία για τη Συριανή κοινωνία

Στόχος της νέας έκδοσης είναι να λειτουργήσει ως πηγή γνώσης και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές, να διαφυλάξει μνήμες και να ενισχύσει την τοπική ταυτότητα. Για τους κατοίκους, το υλικό προσφέρει τεκμηριωμένη αφήγηση της τοπικής ιστορίας και διευκολύνει σχολικά και πολιτιστικά εγχειρήματα που αφορούν την κληρονομιά της πόλης.

Τύπος έκδοσης: A4, 20 σελίδες

Επιμέλεια και παρουσίαση: Σύνδεσμος Συριανών

Ημερομηνία παρουσίασης: εκδήλωση στις 24 Ιουνίου 2026 (προαύλιο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος)

Ιστορικό πλαίσιο

Η ονοματοδοσία της Ερμούπολης, που γιορτάζεται φέτος, έχει καταγραφεί σε πηγές όπως η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» και συνδέεται με τις συνελεύσεις και τις αποφάσεις των πρώτων κατοίκων, υπό την εποπτεία εκπροσώπων της κυβέρνησης της εποχής. Στην έκδοση γίνεται αναφορά στα γεγονότα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συνέλευσης του 1826 στην οποία αναμειγνύονται προσωπικότητες και τοπικά τεκμήρια.

Για τους πολίτες της Σύρου η έκδοση του Συνδέσμου προσθέτει ένα τεκμηριωμένο εργαλείο για εκπαιδευτικές δράσεις, τοπικές εκδηλώσεις μνήμης και την προβολή της ιστορίας της Ερμούπολης σε επισκέπτες και μελετητές. Η πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τις εορταστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο νησί για την επέτειο και να στηρίξει τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Στοιχείο Περιγραφή Έκδοση A4, 20 σελίδες Σύνδεσμος Σύνδεσμος Συριανών (126 έτη δραστηριότητας) Τιμητική διάκριση Αναγνώριση από Ακαδημία Αθηνών (2020)

Η δημοσίευση προορίζεται για ευρεία διάθεση στους ενδιαφερόμενους και διατίθεται ως εργαλείο για σχολεία, συλλόγους και φορείς του νησιού. Η τοπική κοινότητα κερδίζει από την τεκμηριωμένη προσέγγιση σε ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς της νεότερης ιστορίας της Σύρου.