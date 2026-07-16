Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος καθαρισμών Typhoon: σημαντική βελτίωση στις παραλίες της Σύρου

Το πρόγραμμα Typhoon κατέγραψε μετρήσιμη βελτίωση στην καθαριότητα των ακτών της Σύρου, με συνεργασίες τοπικών φορέων και συλλογή χιλιάδων απορριμμάτων κατά τον δεύτερο κύκλο επεμβάσεων.

Σταθερή βελτίωση στην κατάσταση των ακτών της Σύρου

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Typhoon Project, υπό την αιγίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα στις Κυκλάδες, με παρεμβάσεις σε έξι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και η Σύρος. Οι μετρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν σαφή βελτίωση στην επιβάρυνση των ακτών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Στη Σύρο, η επιχειρησιακή ομάδα του Typhoon συνεργάστηκε με σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου, ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μελλοντικών ναυτικών. Η δράση περιλάμβανε συστηματική επιθεώρηση ακτών και στοχευμένους καθαρισμούς, με στόχο τόσο την άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων όσο και την μακροπρόθεσμη πρόληψη της ρύπανσης.

Επισκέψεις : 140 παραλίες ελέγχθηκαν στη Σύρο.

: 140 παραλίες ελέγχθηκαν στη Σύρο. Καθαρισμοί : 16 παραλίες καθαρίστηκαν από την ομάδα.

: 16 παραλίες καθαρίστηκαν από την ομάδα. Καθαροί χώροι : 124 παραλίες βρέθηκαν σε καλή κατάσταση.

: 124 παραλίες βρέθηκαν σε καλή κατάσταση. Συλλογή απορριμμάτων : 53.539 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε 4,7 τόνους (όγκος 118 m3 ).

: 53.539 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε (όγκος ). Βελτίωση: εκτιμάται μείωση της επιβάρυνσης κατά 33% στις περιοχές που είχαν ήδη καθαριστεί στον πρώτο κύκλο.

Η εικόνα αυτή έχει πρακτικές συνέπειες για τον τόπο μας: η μείωση της ρύπανσης προστατεύει το θαλάσσιο οικοσύστημα, βελτιώνει την ασφάλεια και την αισθητική των παραλιών και ενισχύει την ελκυστικότητα του νησιού για τους επισκέπτες, χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη για συστηματική τοπική διαχείριση απορριμμάτων.

Νησί Επισκέψεις παραλιών Συλλογή (τεμάχια) Βάρος (τόνοι) Βελτίωση Σύρος 140 53.539 4,7 33% Μύκονος 109 744.048 11,3 μη αναλυθεί

Η εμπλοκή τοπικών σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτελεί κομβικό στοιχείο της παρέμβασης: στην περίπτωση της Μυκόνου, για παράδειγμα, σχεδόν 918 μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε καθαρισμούς, δείχνοντας ότι οι συλλογικές, εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσμα. Στη Σύρο, η συνεργασία με την ΑΕΝ εστίασε στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων για την προστασία της θάλασσας.

Για τους κατοίκους του νησιού η συνέχεια του προγράμματος σημαίνει: ανάγκη για ενίσχυση των τοπικών μέτρων πρόληψης, καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης απορριμμάτων και συνέχιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις τοπικές κοινότητες και τα σχολεία. Το πρόγραμμα Typhoon ανακοινώνει ότι το έργο στις Κυκλάδες συνεχίζεται, με στόχο την ολοκλήρωση της παρέμβασης μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εμπειρία και τα δεδομένα αυτού του κύκλου δίνουν χρήσιμα εργαλεία στις δημοτικές υπηρεσίες και στους τοπικούς φορείς για να σχεδιάσουν στοχευμένες δράσεις και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών καθαρισμού μακροπρόθεσμα.