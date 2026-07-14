Μοντέρνος υπαίθριος χώρος πολιτισμού στο πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» το έργο μετατροπής του παλιού υφαντουργείου Λαδόπουλου σε υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, με προϋπολογισμό 1.441.646,83 € και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Έργο πολιτισμού στον ιστορικό χώρο του Λαδόπουλου

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» η μετατροπή του πρώην υφαντουργείου Λαδόπουλου σε σύγχρονο υπαίθριο χώρο πολιτισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Η επίσημη έναρξη του έργου ορίστηκε την 01/02/2027 και ο προγραμματισμός προβλέπει ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 30/06/2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 1.441.646,83 €. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποίηση της παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης, διατηρώντας το λιθόδμητο κέλυφος και προσαρμόζοντας τον χώρο για τη φιλοξενία συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και φεστιβάλ—δραστηριότητες με άμεση απήχηση στην τοπική κοινωνία και τον τουρισμό.

Συνολική επιφάνεια : περίπου 6.400 τ.μ.

: περίπου Μέγιστη χωρητικότητα : έως 2.000 άτομα

: έως Διαίρεση χώρου: Χώρος Α (~3.700 τ.μ.) για εκδηλώσεις και Χώρος Β (~2.700 τ.μ.) για υποστηρικτικές δομές

Οι προβλεπόμενες τεχνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στερεώσεις τοιχοποιιών, διαμορφώσεις με οικολογικά υλικά, μέτρα ασφάλειας και περίφραξη, έλεγχο πρόσβασης, και ολοκληρωμένες υποδομές δικτύων (ηλεκτροδότηση 150 kVA, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση όμβριων). Η δημιουργία χώρων WC, προσβάσιμων σε ΑμεΑ, και στάθμευσης εντάσσονται στον σχεδιασμό της λειτουργίας του χώρου.

"Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα"

Η παρέμβαση στο εργοστάσιο Λαδόπουλου εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης και στη δημιουργία υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους κατοίκους της Σύρου, η αξιοποίηση αυτού του χώρου σημαίνει νέες δυνατότητες πολιτιστικής ζωής, περισσότερες επιλογές για τοπικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, αλλά και επιπτώσεις στην κινητικότητα και στα γύρω σημεία στάθμευσης κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικό Δεδομένο Προϋπολογισμός 1.441.646,83 € Επιφάνεια 6.400 τ.μ. περίπου Χωρητικότητα έως 2.000 άτομα Έναρξη 01/02/2027 Ορίζοντας ολοκλήρωσης 30/06/2030

Πρακτικές επισημάνσεις για τους κατοίκους: κατά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να υπάρξουν σταδιακές παρεμβάσεις στην πρόσβαση γύρω από τον χώρο, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ώρες εργασιών. Ο Δήμος και η Περιφέρεια θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως για τις φάσεις των εργασιών, τυχόν περιορισμούς στάθμευσης και προτάσεις εναλλακτικής πρόσβασης.

Η μετατροπή ενός σημείου με ιστορικό βιομηχανικό χαρακτήρα σε ενεργό πόλο πολιτισμού μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία μέσω αυξημένων επισκέψεων και εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα θέτει ζητήματα συντήρησης και διαχείρισης ενός μεγάλου υπαίθριου χώρου. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων θα είναι κομβικά για την αποδοχή του έργου από τους κατοίκους της Σύρου.