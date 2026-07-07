Ε65: Εγκαίνια Καλαμπάκα–Γρεβενά στις 23 Ιουλίου, με τον Πρωθυπουργό

Στις 23 Ιουλίου προγραμματίζονται τα εγκαίνια του νέου τμήματος του Ε65 Καλαμπάκα–Γρεβενά. Η επίσημη παράδοση στην κυκλοφορία ενισχύει τη διασύνδεση με την Εγνατία και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης για τα Γρεβενά.

Τι ανακοινώθηκε για τον Ε65 και τα Γρεβενά

Στις 23 Ιουλίου αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το «Ράδιο Ζυγός», να πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά. Η τελετή θα γίνει παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παράδοση στην κυκλοφορία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών για τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

«Στις 23 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, παρουσία του Πρωθυπουργού»

Η ενημέρωση, όπως αναφέρθηκε από τον δημοσιογράφο Κώστα Αργυρούση, κάνει λόγο για προετοιμασίες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο δρόμος που αλλάζει την εικόνα των μετακινήσεων

Η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της Θεσσαλίας με τη Δυτική Μακεδονία και την Εγνατία Οδό. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες στα Γρεβενά, η νέα οδική αρτηρία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των χρόνων μετακίνησης και σε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Αυτό συνεπάγεται πιο αποδοτικές καθημερινές διαδρομές, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ευκολότερη διασύνδεση με γειτονικές περιφερειακές ενότητες.

Η αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την τοπική οικονομία. Η διευκόλυνση των εμπορευματικών ροών, οι ταχύτερες διαδρομές για επαγγελματικά ταξίδια και η δυνατότητα πιο σταθερών δικτύων διανομής ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Τουρισμός και τοπική αγορά: άμεσα οφέλη

Η βελτίωση της προσβασιμότητας ανοίγει προοπτικές για τον τουρισμό και τις συναφείς υπηρεσίες. Η ευκολότερη προσέλευση επισκεπτών από τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να τονώσει την κίνηση προς τους προορισμούς που συνδέονται οδικά με το νέο τμήμα. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ζήτηση για καταλύματα, εστίαση και τοπικά προϊόντα, με θετικό αποτύπωμα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.

Παράλληλα, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνέχειας του δικτύου περιορίζει το κόστος και την αβεβαιότητα των μετακινήσεων, καθιστώντας τις μεταφορές πιο προβλέψιμες για επαγγελματίες και επισκέπτες.

Τι γνωρίζουμε για την τελετή και τα επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης και της τελετής. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι οι σχετικές διαδικασίες προετοιμασίας βρίσκονται στην τελική ευθεία, ώστε την 23η Ιουλίου να γίνει η επίσημη παράδοση στην κυκλοφορία. Η συμμετοχή κυβερνητικών παραγόντων και θεσμικών εκπροσώπων υπογραμμίζει τη σημασία του έργου για τον εθνικό οδικό σχεδιασμό.

Για τους κατοίκους των Γρεβενών, οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές για την ενημέρωση σε πρακτικά ζητήματα: πρόσβαση στους κόμβους, προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας κατά την ημέρα των εγκαινίων και οδηγίες για τη χρήση του νέου τμήματος. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις.

Τα δεδομένα με μια ματιά

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία εγκαινίων 23 Ιουλίου Τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά (Ε65) Πηγή πληροφόρησης «Ράδιο Ζυγός» Παρουσία Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θεσμικοί εκπρόσωποι

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα στα Γρεβενά

Ταχύτερες μετακινήσεις προς Θεσσαλία και σύνδεση με την Εγνατία Οδό .

. Βελτιωμένη οδική ασφάλεια και πιο προβλέψιμο ταξίδι.

και πιο προβλέψιμο ταξίδι. Ενίσχυση τοπικού εμπορίου, μεταφορών και τουριστικής κίνησης.

Η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα–Γρεβενά του Ε65 είναι ένα ορόσημο που επανατοποθετεί τα Γρεβενά στον χάρτη των οδικών συνδέσεων της χώρας. Η ουσιαστική αξιοποίηση του οφέλους θα εξαρτηθεί από την ταχεία προσαρμογή των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον μετακινήσεων, με έμφαση στην ασφάλεια και στην εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.