ΕΕ απαιτεί αλλαγές σε Facebook και Instagram — προειδοποιεί τη Meta με πρόστιμο έως το 6% του τζίρου

Η Κομισιόν καλεί τη Meta να τροποποιήσει λειτουργίες του Facebook και του Instagram που θεωρεί «εθιστικές», με στόχο την προστασία ανηλίκων και ευάλωτων χρηστών. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει αυστηρή εντολή προς τη Meta: να αλλάξει χαρακτηριστικά του Facebook και του Instagram που, κατά την Κομισιόν, ενισχύουν συμπεριφορές εξάρτησης, ειδικά σε ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

Τι αμφισβητεί η Κομισιόν

Στο επίκεντρο βρίσκονται λειτουργίες που, σύμφωνα με την Επιτροπή, έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρατείνουν την παραμονή των χρηστών στις πλατφόρμες: η απεριόριστη ροή περιεχομένου, οι εξατομικευμένες προτάσεις και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο. Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι μηχανισμοί αυτοί «σπρώχνουν» τον χρήστη σε συνεχές σκρολάρισμα και ενεργοποιούν επαναλαμβανόμενες, καταναγκαστικές συμπεριφορές, χωρίς επαρκείς προστατευτικές εγγυήσεις για τα παιδιά.

«Αυτές οι λειτουργίες τροφοδοτούν την ανάγκη των χρηστών να συνεχίζουν να βλέπουν περιεχόμενα και θέτει τον εγκέφαλό τους σε λειτουργία ‘αυτόματου πιλότου’», εξηγεί η Κομισιόν.

Επιπλέον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ κρίνει ανεπαρκείς τους υπάρχοντες γονικούς ελέγχους στις πλατφόρμες, καθώς και τα μέτρα διαχείρισης ευάλωτων χρηστών.

Πιθανές συνέπειες και ζητήματα προς επίλυση

Η Meta μπορεί να χρειαστεί να ανασχεδιάσει βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης (UX) και των αλγορίθμων προτάσεων.

Εάν δεν συμμορφωθεί, το πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μπορεί να είναι οικονομικά σημαντικό.

του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μπορεί να είναι οικονομικά σημαντικό. Η απόφαση θέτει δεσμευτικό προηγούμενο για τον τρόπο που οι τεχνολογικές πλατφόρμες αξιολογούνται στον χώρο της προστασίας ανηλίκων.

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου Facebook και Instagram παραμένουν πλατφόρμες ευρείας χρήσης, οι απαιτήσεις της Κομισιόν έχουν άμεσο ενδιαφέρον: αγγίζουν την καθημερινή εμπειρία εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών και τις πολιτικές ψηφιακής προστασίας που εφαρμόζονται σε σχολεία, οικογένειες και επιχειρήσεις.

Αμφισβητούμενες λειτουργίες Κίνδυνος που εντοπίζει η Κομισιόν Απεριόριστη ροή περιεχομένου Παρατεταμένη έκθεση, καταναγκαστικό σκρολάρισμα Προσωποποιημένες προτάσεις Ενίσχυση εθιστικής συμπεριφοράς μέσω στοχευμένου περιεχομένου Αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο Δυσκολία αποσύνδεσης, αύξηση χρόνου χρήσης

Η επόμενη φάση θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης που θα ορίσει η Επιτροπή και από τις κινήσεις της Meta. Η υπόθεση αναδεικνύει την εντεινόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε μοντέλα επιχειρηματικής αξιοποίησης της προσοχής και σε κανονιστικές προτεραιότητες που βάζουν πρώτα την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των χρηστών.

Η τελική έκβαση θα καθορίσει όχι μόνον τις πολιτικές της Meta στην Ευρώπη, αλλά και το πλαίσιο για μελλοντικούς κανονισμούς απέναντι σε ψηφιακές υπηρεσίες που επηρεάζουν ευάλωτους πληθυσμούς.