Έκκληση Πολιτικής Προστασίας για μέγιστη επαγρύπνηση λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί πολίτες, Περιφέρειες και Δήμους σε αυξημένη επαγρύπνηση εν όψει προβλεπόμενου πολύ υψηλού και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Εθνική κινητοποίηση και προειδοποίηση προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη αναφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει υποστεί τις τελευταίες ημέρες πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενες νέες εστίες.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) ισχύει για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

«Σε ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας, ακόμη και μία μικρή πράξη αμέλειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι τα πρόσφατα περιστατικά στην Κεντρική Μακεδονία έχουν επιβαρύνει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και δείχνουν πόσο γρήγορα μία μικρή εστία, σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων, μπορεί να αναπτυχθεί σε ανεξέλεγκτη φωτιά.

Προτάσεις συμπεριφοράς και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς για την αποτροπή νέων εστιών, καθώς και για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων. Μεταξύ των βασικών σημείων είναι:

Αποφυγή κάθε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Συνεχής επαγρύπνηση σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και ισχυρούς ανέμους.

Άμεση ενημέρωση των αρχών για κάθε εκδήλωση καπνού ή φωτιάς.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής.

Κατηγορία κινδύνου Περιοχές 4 (πολύ υψηλός) Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Κιλκίς 3 (υψηλός) Αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας

Η τρέχουσα εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και η συχνότητα των πρόσφατων συμβάντων καθιστούν επιτακτική την πρόληψη. Η έγκαιρη αντίδραση και η συνεργασία πολιτών-αρχών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποφυγή καταστροφών σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.