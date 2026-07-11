Επιφυλακή στην Πολιτική Προστασία μετά το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών — Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο

Η ταυτόχρονη εκδήλωση δεκάδων αγροτοδασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας δημιουργεί πίεση στις δυνάμεις πυρόσβεσης, με την Κεντρική Μακεδονία να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών και τις αρχές να ενεργοποιούν μηνύματα 112 όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Συγκέντρωση περιστατικών και αυξημένη επιχειρησιακή πίεση

Το Σάββατο 11 Ιουλίου σημειώθηκαν συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές. Η πλειονότητα των συμβάντων εντοπίστηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση επιχειρησιακών μέσων και την αύξηση της πίεσης στη διαχείριση των συμβάντων.

Συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι η ταυτόχρονη εμφάνιση μεγάλου αριθμού εστιών, σε συνδυασμό με:

υψηλές θερμοκρασίες ,

, ξηρή βλάστηση ,

, ισχυρούς ανέμους ,

, και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα,

δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ακόμη και μικρό περιστατικό μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλες και δύσκολα ελεγχόμενες πυρκαγιές.

Μέτρα κινητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών

Ανταποκρινόμενες στις ανάγκες, οι αρχές προχώρησαν στην άμεση ανάπτυξη επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης όπου κρίθηκε αναγκαίο. Σε περιοχές που επηρεάστηκαν εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του αριθμού 112 για την άμεση ενημέρωση και, όπου χρειάστηκε, για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Προηγούμενα περιστατικά και συστημική πίεση

Η συγκέντρωση των συμβάντων αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι τις προηγούμενες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές πυρκαγιές, με κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων και ενεργοποίηση μέσων ενημέρωσης και πολιτικής προστασίας. Η επαναλαμβανόμενη κινητοποίηση σε στενά χρονικά διαστήματα επιβαρύνει την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα πόρων.

Συμπεράσματα και προσεχείς ανάγκες

Η έκτακτη σύγκλιση πολλαπλών συμβάντων υπενθυμίζει την ανάγκη για:

συντονισμένη κατανομή μέσων και εφεδρειών ανά περιφέρεια,

ενίσχυση των μέτρων πρόληψης σε περιοχές με υψηλή συχνότητα συμβάντων,

συνεχή ενημέρωση και ετοιμότητα για ενδεχόμενες προληπτικές απομακρύνσεις πολιτών.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 11 Ιουλίου Συνολικός αριθμός περιστατικών 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές Κύρια πληγείσα περιοχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε την ανάγκη διατήρησης αυξημένης ετοιμότητας σε όλη τη χώρα, καθώς οι συνθήκες που συντέλεσαν στο σημερινό «μπαράζ» συμβάντων παραμένουν ενεργές. Η προτεραιότητα για τις αρχές παραμένει η προστασία της ζωής των πολιτών και η ταχεία αποκατάσταση της ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές.