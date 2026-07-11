ΕΛΑΣ: το πολιτικό δίλημμα ένταξης στην ευρωομάδα και οι επιλογές που ανοίγονται

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια που θα επιλέξει η ΕΛΑΣ αποκτά διακυβεύματα για το πολιτικό της στίγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο του Economist, περιέγραψε τη φιλοδοξία της κίνησης ως «σημείο τομής» τριών ρευμάτων της αριστεράς και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής απόφασης.

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια στην οποία θα ενταχθεί η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα για το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, καθώς προσδιορίζει τόσο το ιδεολογικό της στίγμα όσο και τις μελλοντικές συμμαχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο συνέδριο του Economist, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου Φανής Παπαγεωργίου και περιέγραψε τη στρατηγική επιλογή της κίνησης.

Η περιγραφή του στρατηγικού πλαισίου

Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ προβλέπει την επιδίωξη να συγκλίνουν τρία διακριτά ρεύματα από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς: τη Σοσιαλδημοκρατία, τη Ριζοσπαστική Αριστερά και την Πολιτική Οικολογία. Παρά την επιδίωξη αυτής της σύνθεσης, αναγνώρισε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει μια αντίστοιχη πολιτική ομάδα που να εκφράζει αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο.

«στην ιδρυτική μας διακήρυξη μιλάμε για τη φιλοδοξία να αποτελέσουμε ένα σημείο τομής-σύγκλισης τριών διαφορετικών, διακριτών, ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, όχι όμως αντιπαραθετικών κατ’ ανάγκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτή η ιδέα δεν αποκλείει μελλοντική διαμόρφωση τέτοιας πολιτικής οικογένειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επισήμανε και την πρακτική παράμετρο των χρονοδιαγραμμάτων: οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 απέχουν και σήμερα προέχει η μάχη των εθνικών εκλογών.

Συνέπειες και στοιχείο πολιτικής ισορροπίας

Η επιλογή ευρωομάδας θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις: θα καθορίσει τις κοινοβουλευτικές συνεργασίες στο Ευρωκοινοβούλιο, το εύρος πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους και δίκτυα, αλλά και την εσωτερική αντιστοίχιση της ΕΛΑΣ στο πολιτικό φάσμα της Αριστεράς στην Ελλάδα. Η δήλωση Τσίπρα υπογραμμίζει την πρόθεση για ευρύτερη σύνθεση, αλλά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσαρμογής ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδεολογικός προσανατολισμός: επιδίωξη σύγκλισης Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας.

επιδίωξη σύγκλισης Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας. Χρονικός ορίζοντας: οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 αποτελούν σημείο αναφοράς, αλλά οι αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εθνικές πολιτικές εξελίξεις.

οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 αποτελούν σημείο αναφοράς, αλλά οι αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εθνικές πολιτικές εξελίξεις. Πρακτικές συνέπειες: επιρροή στις κοινοβουλευτικές ομάδες, στους πόρους και στις διεθνείς συμμαχίες.

Συγκρατημένα βήματα και πολιτική ρεαλιστικότητα

Η στάση που περιγράφει ο κ. Τσίπρας συνδυάζει μια ιδεολογική φιλοδοξία με ρεαλιστική αποδοχή των υπαρχόντων πολιτικών δομών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αναφορά στην απουσία σήμερα μιας αντίστοιχης οικογένειας αποτυπώνει την πραγματικότητα των κοινοβουλευτικών σχηματισμών στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αφήνει περιθώρια για διαμόρφωση νέων πολιτικών συμμαχιών στο μέλλον.

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Η τελική απόφαση για την ευρωπαϊκή ένταξη της ΕΛΑΣ αναμένεται να προκύψει μέσα από πολιτική αξιολόγηση των συμμαχιών και των προτεραιοτήτων, σε χρόνο που θα κριθεί από το κόμμα υπό το πρίσμα των εθνικών εξελίξεων και της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού σκηνικού.