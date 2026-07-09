Επιχειρήσεις Γρεβενών: πρόσκληση για συλλογική συμμετοχή στη SEREXPO 2026

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προγραμματίζει συλλογική συμμετοχή στη SEREXPO 2026 (16–20 Σεπτεμβρίου). Το Επιμελητήριο Γρεβενών καλεί τοπικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση έως τις 16 Ιουλίου 2026.

Συμμετοχή με συλλογικό περίπτερο για τις επιχειρήσεις της Π.Ε. Γρεβενών

Το Επιμελητήριο Γρεβενών ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να συμμετάσχει στη SEREXPO 2026, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο Επιχειρηματικό Κέντρο «Χρήστος Μέγκλας» στις Σέρρες. Η έκθεση θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εμπορικές διοργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας, με δυνατότητες προβολής και επαφών για επιχειρήσεις που επιδιώκουν εξαγωγικές ή διαπεριφερειακές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο της συλλογικής παρουσίας της Περιφέρειας, οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η προθεσμία για την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας λήγει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Η έγκαιρη δήλωση θεωρείται απαραίτητη για την οριστικοποίηση του προγραμματισμού και της οργάνωσης της συμμετοχής.

Η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις της περιοχής σε ένα ενιαίο περίπτερο υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας προσφέρει ορισμένα πρακτικά πλεονεκτήματα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των Γρεβενών: μειωμένο κόστος παρουσίας, κοινή προβολή και ευκολότερη πρόσβαση σε επαγγελματικό κοινό και αγοραστές από άλλες περιφέρειες.

Περίοδος διοργάνωσης: 16–20/9/2026

Προθεσμία υποβολής φόρμας: 16/7/2026

Επικοινωνία Επιμελητηρίου: τηλ. 2462085501, email ebegreve@grevenanet.gr

Το Επιμελητήριο προσαρμόζει την πρόσκληση σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την έκθεση ως εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξης συνεργασιών και ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Για όσους σκέφτονται να δηλώσουν συμμετοχή, χρήσιμο είναι να λάβουν υπόψη τα εξής πρακτικά σημεία:

Θέμα Πληροφορία Ημερομηνία έκθεσης 16–20 Σεπτεμβρίου 2026 Τόπος Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO, Σέρρες Προθεσμία δήλωσης 16 Ιουλίου 2026 Επικοινωνία Τηλ. 2462085501 · ebegreve@grevenanet.gr

Για μικρές τοπικές επιχειρήσεις των Γρεβενών, η συμμετοχή σε μία τέτοια έκθεση μπορεί να σημαίνει άμεση επαφή με χονδρεμπόρους, διανομείς και αγοραστές που δεν προσπελαύνονται εύκολα μέσω τοπικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η συλλογική συμμετοχή περιορίζει την ανάγκη για μεγάλο αρχικό κόστος στήσιμος ατομικού περιπτέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο προκειμένου να λάβουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να ενημερωθούν για τα κριτήρια ένταξης και τις πιθανές οικονομικές ή οργανωτικές λεπτομέρειες που θα καθορίσει η Περιφέρεια. Η συμμετοχή στην έκθεση αποτελεί ευκαιρία προβολής για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά για παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών εκτός νομού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Λεωνίδας Τεντόγλου, καλεί τα μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να υποβάλλουν εγκαίρως τα αιτήματά τους ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος προγραμματισμός της παρουσίας της Π.Δ. Μακεδονίας στην έκθεση.