Επιμνημόσυνη δέηση στα Γρεβενά για τον μακαριστό Μητροπολίτη Σεργίο

Στο προαύλιο του Επισκοπείου Γρεβενών τελέστηκε σήμερα 10 Ιουλίου επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της ανάπαυσης του αοιδίμου Μητροπολίτου Σεργίου, παρουσία του νυν Σεβασμιώτατου.

Τελέστηκε δέηση στο Επισκοπείο για τον αείμνηστο Ιεράρχη

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου Γρεβενών πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Γρεβενών, κυρού Σεργίου. Την ακολουθία τέλεσε ο νυν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών, ο οποίος προσευχήθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται ο τάφος του αοιδίμου Ιεράρχου.

Η τελετή διαμορφώθηκε με αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς την προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού Ποιμενάρχη. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος απέδωσε τιμές στη μνήμη ενός ιερωμένου που υπηρέτησε την τοπική Εκκλησία με αφοσίωση και πατρική αγάπη.

Στις αναφορές για το έργο του κυρού Σεργίου επισημάνθηκε η διαρκής παρουσία του στην εκκλησιαστική ζωή της περιοχής και η πνευματική παρακαταθήκη που άφησε στον κλήρο και στον ευσεβή λαό της επαρχίας. Η μνήμη του περιγράφηκε ως ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και ωφελήθηκαν από την ποιμαντική του διακονία.

Πότε: Παρασκευή 10 Ιουλίου

Παρασκευή 10 Ιουλίου Πού: Προαύλιο Επισκοπείου Γρεβενών

Προαύλιο Επισκοπείου Γρεβενών Ποιος τέλεσε τη δέηση: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών

Η τοπική Εκκλησία και οι πιστοί αναγνωρίζουν την προσφορά του μακαριστού ως παράδειγμα πίστεως, ταπεινώσεως και ανιδιοτελούς προσφοράς. Η τελετή σήμερα αποτέλεσε και στιγμή συλλογικής αναστοχαστικής μνήμης για την τοπική κοινότητα.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 10 Ιουλίου Τοποθεσία Προαύλιο Επισκοπείου Γρεβενών Αφορμή Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Σεργίου

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες τελετές υπενθυμίζουν την ιστορική συνέχεια της τοπικής Εκκλησίας και τη σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή. Η δημόσια τέλεση της δέησης στο προαύλιο του Επισκοπείου, κοντά στον τάφο του αοιδίμου Ιεράρχου, έδωσε την ευκαιρία σε πιστούς και κληρικούς να αποτίσουν τον οφειλόμενο σεβασμό και να ανανεώσουν τη συλλογική μνήμη.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.